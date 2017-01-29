به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «لالا لند» در بیست و هشتمین دوره جوایز سالانه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا (PGA) به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد. در این مراسم که ساعتی پیش به پایان رسید، این فیلم در بخش داستانی جایزه داریل اف. زانوک را که به بهترین تهیه‌کننده سال اهدا می‌شود، دریافت کرد.

«لالالند» با پشت سر گذاشتن رقبای خود در این بخش شامل «مهتاب»، «ورود»، «ددپول»، «هکساو ریج»، «حصارها»، «اگر سنگ هم ببارد»، «چهره‌های پنهان»، «شیر» و «منچستر کنار دریا» موفق به کسب این موفقیت شد.

به این ترتیب «لالالند» می‌تواند امیدش برای کسب جایزه اسکار در بخش بهترین تهیه کننده را نیز افزایش دهد. هر چند سال پیش در حالی که انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا «کمبود بزرگ» را انتخاب کرد، جایزه اسکار به «در مرکز توجه» رسید.

جایزه تهیه کنندگان آمریکا در بخش بهترین فیلم انیمیشن به «زوتوپیا» از کمپانی دیزنی رسید که موفق شد تا «در جستجوی دوری»، «کوبو و دو رشته سیم»، «موآنا» و «زندگی پنهان حیوانات خانگی» را پشت سر بگذارد.

در بخش بهترین مستند نیز «او.جی.: ساخت آمریکا» موفق به کسب جایزه شد.

هر سال حدود ۷ هزار عضو انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا برترین‌های این بخش را انتخاب می‌کنند.