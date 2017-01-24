نگاهی به نامزدهای اسکار ۸۹ / «لالا لند» رکورد نشکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی با اعلام اسامی نامزدهای ۲۰۱۷ یک موفقیت دیگر برای «لالا لند» ثبت کرد و آن را در کنار دو فیلم دیگر که بالاترین نامزدی اسکار را در تاریخ کسب کرده بودند، قرار داد.
«لالا لند» با کسب ۱۴ نامزدی موفق شد تا نام خود را در کنار «همه چیز درباره ایو» و «تایتانیک» ثبت کند.
این فیلم برای کسب جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد شد تا دمین شازل ۳۲ ساله در کنار دو بازیگر اصلی فیلمش یعنی رایان گاسلینگ و اما استون بتواند رویاهای یک شهر بزرگ را برای همیشه زنده نگه دارد.
رقیب اصلی «لالا لند» در این بخشها شامل «ورود» فیلمی درباره بیگانگان فضایی و «مهتاب» درامی درباره نژادپرستی و مشکلات بزرگ شدن و آینده مرد سیاهپوستی است که مسیر زندگیاش انگار از پیش تعیین شده است.
اما سه فیلم دیگر نیز جایگاه قابل توجهی به دست آورده اند و هر یک در ۶ بخش نامزد شده اند که شامل «ستیغ ارهای» یا «هکساو ریج» ساخته مل گیبسون درامی خونین از جنگ جهانی دوم، «شیر» درامی درباره مردی جوان که دور از خانوادهاش بزرگ شده و از هند راهی استرالیا شده و سرانجام به کمک گوگل سعی می کند تا خانواده اصلی اش را پیدا کند و نیز «منچستر کنار دریا» فیلمی تراژیک است که بازگشتی برای کنت لونرگان به فهرست درجه یکها محسوب می شود، است.
در عین حال آکادمی سعی کرد تا برابر فشار معترضان سال پیش درباره نبود تنوع در میان نامزدها به این ضعف خود غلبه کند و در میان نامزدها میتوان فیلمها و بازیگران رنگین پوست متعددی را دید و پس از دو سال بیتوجهی مطلق به نمایندهای رنگین پوست، امسال نامزدهای اسکار نشان دهنده آمریکایی با تنوع نژادی است. در واقع ۱۲ نامزد از میان رنگین پوستان انتخاب شده اند که علاوه بر بخش بازیگران و حضور یک کارگردان رنگین پوست، در میان فیلمهای مستند نیز میتوان اثرات این توجه را مشاهده کرد. «چهرههای پنهان»، «حصارها»، «مهتاب»، «سیزدهمین»، «او.جی: ساخت آمریکا» نمونههایی از این انتخاب هستند.
در عین حال جایگاه برجسته «لالا لند» نشان دهنده توجه آکادمی به فیلم موزیکال و دنیای سینماست و جا گرفتن این فیلم در میان نامزدهای بهترین فیلم شاید تاکید بیشتر بر هالیوود در آمریکایی باشد که در دوران ترامپ میتواند به سمت راست گرایش بیشتری داشته باشد. در عین حال فیلمهای دیگر منتخب این بخش نیز هر یک بر موضوعاتی چون روابط نژادی، هویت جنسیتی، جنگ و بحران اقتصادی تمرکز دارند.
کیسی افلک که گلدن گلوب بهترین بازیگر را دریافت کرد در ابن بخش با دنزل واشنگتن برای «حصارها» و ویگو مورتنسن برای «کاپیتن شگفتانگیز» رو درروست و البته رایان گاسلینگ نیز دیگر رقیب اوست. اندروگارفیلد نیز از مدعیان این جایزه است. در واقع به نوعی رقابت گلدن گلوب در این بخش تکرار شد.
آکادمی در عین حال علاقه خود را به مریل استریپ نشان داد و با اهدای یک نامزدی دیگر به وی جایگاه غیرقابل رقابت او را باز هم در دنیای سینما بالاتر برد و بیستمین نامزدی اسکار مریل استریپ در این جوایز کسب شد. در عین حال ایزابل هوپر مانند گلدن گلوب در این میان نامزد کسب جایزه بهترین بازیگر زن شد.
در همین حال آکادمی با بیتوجهی به بزرگانی چون اسکورسیزی، کلینت ایستوود، اولیور استون و آنگ لی انگار نشان داد که میخواهد با رویکردی متفاوت گام بردارد.
اکنون با معرفی نامزدها، رایگیری نهایی برای انتخاب برندگان اسکار از ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ (۲۵ بهمن) شروع میشود و سهشنبه ۲۱ فوریه (۳ اسفند) به پایان میرسد.
هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ۲۶ فوریه (بامداد دوشنبه ۹ اسفند) در دالبی تیهتر لسآنجلس برگزار میشود.
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