«لالا لند» منتخب تماشاگران جشنواره فیلم تورنتو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو که از ۸ سپتامبر کار خود را شروع کرده بود، دیشب به کار خود خاتمه داد.

«لالالند» ساخته دامین شازل دیشب (یکشنبه شب) به عنوان فیلم منتخب مردم در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو معرفی شد.

این جشنواره سینمایی آمریکای شمالی که هر سال در پایان جشنواره بهترین فیلم را به رای تماشاگران انتخاب می‌کند، «لالالند» را به عنوان برنده امسال معرفی کرد.

این فیلم که با بازی رایان گاسلینگ و اما استون ساخته شده اولین اکران جهانی خود را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد و با تمرکز بر یک پیانسیت جز و دوست او که بازیگر است ساخته شده تا ادای دینی به موزیکال‌های عصر طلایی هالیوود باشد.

جی.کی. سیمونز که با فیلم «ضربه شلاق» ساخته شازل موفق به دریافت جایزه اسکار شده بود از دیگر بازیگران فیلم جدید این کارگردان است.

تماشاگران جشنواره تورنتو در مقام دوم فیلم «شیر» را درباره مرد جوانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده و در جستجوی خانواده اصلی‌اش در هند است، انتخاب کردند. دیو پاتل و نیکول کیدمن بازیگران این فیلم هستند.

«ملکه کاتوه» که به کارگردانی میرا نائیر با بازی لوپیتا نیونگو و دیوید اویلوو ساخته شده فیلم سوم جشنواره شد. این فیلم داستان دختری اوگاندایی را روایت می‌کند که رویای تبدیل شدن به قهرمان شطرنج را در سر دارد.

معرفی برنده‌های تورنتو برای فیلم‌ها اهمیت زیادی دارد و این جشنواره به نوعی آغاز رقابت اسکار قلمداد می‌شود. البته اروپایی‌ها نیز همین نظر را در باره جشنواره ونیز دارند. «سخنرانی پادشاه» و «دوازده سال بردگی» در سال‌های اخیر به عنوان فیلم‌های منتخب تورنتو معرفی شدند و درادامه مسیر در نهایت اسکار را به خانه بردند. سال پیش «اتاق» و «در کانون توجه» پس از موفقیت در تورنتو در اسکار نیز موفق ظاهر شدند.

جایزه ویژه هیات داوری تورنتو به فیلم «جکی» ساخته پابلو لارین، «در بین» ساخته مایسالون حمود، «کاتی کاتی» ساخته امبیتی ماسیا و «من مادام بواری نیستم» ساخته فنگ ژیائوگانگ تعلق گرفت.

«فروشنده» اصغر فرهادی از ایران امسال در بخش نمایش ویژه این جشنواره به نمایش درآمد.