خدمات اتوبوسرانی در مراسم تشییع شهدای آتش نشان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از آتش نشان و جانباختگان عزیز به آگاهی می رساند:

جهت رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهداء و جانباختگان حادثه پلاسکو که در مورخه ۹۵/۱۱/۱۱ از مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود ناوگان اتوبوسرانی پایتخت از ساعت ۶ صبح همان روز از محل های مشروحه زیر نسبت به انتقال شهروندان به محل برگزاری مراسم اقدام خواهد کرد:

سامانه یک اتوبوسرانی: چهارراه تهرانپارس- پایانه آزادی

سامانه دو اتوبوسرانی: پایانه خاوران - میدان خراسان- شهرک شهید بروجردی- ۱۳ آبان (پیروزی).

سامانه سه اتوبوسرانی: میدان رسالت - میدان تجریش - میدان نبوت - شهرک شهید محلاتی - فلکه اول و دوم تهرانپارس – جماران – لویزان - حکیمیه.

سامانه چهار اتوبوسرانی: میدان راه آهن - بازار دوم نازی آباد - ابوذر - جلیلی- خزانه بخارایی.

سامانه پنج اتوبوسرانی: میدان صادقیه - شهرک شهید باقری - اکباتان - میدان آذری - یافت آباد - شهرک ولیعصر - تهرانسر- خلیج فارس.

سامانه شش اتوبوسرانی: خانی آباد - پایانه شهید سروری- فلکه اول دولت آباد- پارکینگ شهرری.

تعداد کافی اتوبوس در محل مصلی پیش بینی شده تا شرکت کنندگان را به بهشت زهرا(س) منتقل و در پایان مراسم نیز آنان را از قطعه ۵۰ به مبادی اولیه بازگردانند.