  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

خدمات اتوبوسرانی در مراسم تشییع شهدای آتش نشان

خدمات اتوبوسرانی در مراسم تشییع شهدای آتش نشان

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اطلاعیه‌ای خدمات ناوگان اتوبوسرانی برای مراسم تشییع شهدای آتش نشان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از آتش نشان و جانباختگان عزیز  به آگاهی می رساند:

جهت رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهداء و جانباختگان حادثه پلاسکو که در مورخه ۹۵/۱۱/۱۱ از مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود ناوگان اتوبوسرانی پایتخت از ساعت ۶ صبح همان روز از محل های مشروحه زیر نسبت به انتقال شهروندان به محل برگزاری مراسم اقدام خواهد کرد:

سامانه یک اتوبوسرانی: چهارراه تهرانپارس- پایانه آزادی

سامانه دو اتوبوسرانی: پایانه خاوران - میدان خراسان- شهرک شهید بروجردی- ۱۳ آبان (پیروزی).

سامانه سه اتوبوسرانی: میدان رسالت - میدان تجریش - میدان نبوت - شهرک شهید محلاتی - فلکه اول و دوم تهرانپارس – جماران – لویزان - حکیمیه.

سامانه چهار اتوبوسرانی: میدان راه آهن - بازار دوم نازی آباد - ابوذر - جلیلی- خزانه بخارایی.

سامانه پنج اتوبوسرانی: میدان صادقیه - شهرک شهید باقری - اکباتان - میدان آذری - یافت آباد - شهرک ولیعصر - تهرانسر- خلیج فارس.

سامانه شش اتوبوسرانی: خانی آباد - پایانه شهید سروری- فلکه اول دولت آباد- پارکینگ شهرری.

تعداد کافی اتوبوس در محل مصلی پیش بینی شده تا شرکت کنندگان را به بهشت زهرا(س) منتقل و در پایان مراسم نیز آنان را از قطعه ۵۰ به مبادی اولیه بازگردانند.

کد مطلب 3890588
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها