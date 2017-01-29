واکنش رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به بیانیه تراکتورسازی

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برتری پرسپولیس برابر صبای قم در هفته هجدهم لیگ برتر گفت: پرسپولیس در مجموع عملکرد خوبی در این بازی داشت. البته در نیمه اول صبا موقعیت هایی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد اما در نیمه دوم بازیکنان پرسپولیس با عملکرد خوب توانستند بازی را در اختیار بگیرند و در نهایت نیز دست پر از قم بازگردند.

وی در مورد بازی با تراکتورسازی در هفته بیستم لیگ تصریح کرد: بازیکنان پرسپولیس به این درک رسیده اند که برای قهرمانی باید در مسابقات پیش رو با پیروزی از زمین خارج شوند. این پرسپولیس توانایی این را دارد که برابر هر تیمی به برتری برسد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با بیانیه تراکتوری ها پیش از بازی با پرسپولیس تصریح کرد: این مسائل در روند حرکتی پرسپولیس تاثیر نخواهد گذاشت چرا که بازیکنان در زمین فقط برای پیروزی می‌جنگند تا به هدفشان که قهرمانی است برسند.

کاشانی در خصوص جذب مدافع عراقی تصریح کرد: همه این مسائل پس از اینکه انتقال قطعی شد مشخص می‌شود.

وی در پایان در خصوص دادگاه مانوئل ژوزه تصریح کرد: تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس پیگیر این پرونده است و هنوز رای این پرونده صادر نشده است.