مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در ۲ استان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در دهه فجر امسال با راه اندازی ٢ مرکز جدید تبادل داده (NIX) در استانهای اصفهان و خوزستان، سهم خود را در تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات پررنگتر می کند.

راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (NIX) در داخل کشور، مهمترین و تاثیرگذارترین پروژه پایه ای در شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود که به دلیل تبادل و مسیریابی محتوا در داخل کشور، افزایش سرعت اینترنت و کاهش زمان تاخیر در دریافت اطلاعات را به همراه خواهد داشت.

تاکنون شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به راه اندازی ٥ مرکز تبادل داده ملی در راستای کاهش مسیر انتقال اطلاعات در شبکه، در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و قم شده است.همچنین قرار است در ادامه اجرای این پروژه ملی، در دهه فجر امسال ٢ مرکز جدید NIX در اصفهان و اهواز به بهره برداری برسد.

راه اندازی مراکز تبادل داده در سطح ملی از آن جهت دارای اهمیت است که با وجود این مراکز در نقاط مختلف کشور، اطلاعات به نزدیکترین مرکز NIX متصل شده و تبادل می شود. این ویژگی به دلیل کاهش مسیر انتقال اطلاعات در شبکه برای کاربران، کاهش تاخیر یا زمان دریافت اطلاعات را به همراه دارد و در نهایت موجب افزایش کیفیت اینترنت کاربران می شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت با راه اندازی نقاط تبادل اطلاعات (NIX)، زمینه ایجاد شبکه های تحویل محتوای داخلی ( CDN) را فراهم می کند که این شبکه علاوه بر افزایش سرعت دسترسی کاربران ایرانی، افزایش تولید محتوای بومی را رقم می زند.

در همین حال طی یکسال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای کمک به افزایش سهم تولید محتوای داخلی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی، با کاهش تعرفه پهنای باند برای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان محتوا در این بخش، از بالغ بر ٦٤٠ میلیارد تومان درآمد خود چشم پوشی کرده است. هم اکنون نیز با راه اندازی مراکز NIX سهم خود را در تحقق شبکه ملی اطلاعات ایفا کرده و قدم بزرگی در تحقق توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برداشته است.