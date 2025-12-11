احمد صفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پناهگاه حیات‌وحش میاندشت با برخورداری از منابع آبی پایدار و زیستگاهی کم‌نظیر، یکی از مهم‌ترین مقاصد پرندگان مهاجر در فصل زمستان است.

وی تصریح کرد: وجود رود کالشور و پهنه‌های آبی امن در این منطقه، شرایط مناسبی را برای زمستان‌گذرانی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک سرسبز فراهم کرده و این پناهگاه هر سال شاهد حضور صدها فرد از این گونه است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست جاجرم با اشاره به اینکه امنیت مطلوب و کم‌تردد بودن این زیستگاه سهم مهمی در انتخاب آن توسط پرندگان دارد، افزود: مأموران یگان حفاظت به‌صورت مستمر بر رفت‌وآمد پرندگان مهاجر نظارت دارند تا امنیت این منطقه حفظ شود.

صفرزاده گفت: میاندشت از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کشور محسوب می‌شود و حفظ این پهنه ارزشمند نیازمند مشارکت مردم و حساسیت بیشتر در برابر تخریب زیستگاه و شکار غیرمجاز است.