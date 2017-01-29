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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

هیات وزیران مصوب کرد؛

فهرست جدید کالاهای یارانه ای قانون مبارزه با قاچاق کالا

فهرست جدید کالاهای یارانه ای قانون مبارزه با قاچاق کالا

هیات وزیران فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده(۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره(۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد. خبرگزاری مهر، متن کامل این مصوبه را منتشر کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

۱- فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می شود:

ردیف

گروه کالایی

نام کالا

ردیف

گروه کالایی

نام کالا

۱

کالاهای اساسی

گندم

۳

دارو

داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه

آرد

واکسن

نان

شیرخشک (اطفال و متابولیک)

کیسه خون

۲

حامل های انرژی

بنزین

۴

نهاده های کشاورزی

کود شیمیایی (فسفات، پتاس)

گازوئیل

نفت سفید

گاز مایع

نفت کوره

سوخت هوایی (ATK)

۲- این تصویب نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به کلیه کالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند (۱) ایجاد نمی کند و مادامی که عملا یارانه ای به هر یک از کالاهای مذکور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند (پ) ماده (۱۸) نمی گردد.

۳- مصادیق گروه کالایی دارو ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) به صورت عمومی اعلام می گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 3890947

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