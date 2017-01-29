فهرست جدید کالاهای یارانه ای قانون مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره(۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد. خبرگزاری مهر، متن کامل این مصوبه را منتشر کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:
۱- فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می شود:
|
ردیف
|
گروه کالایی
|
نام کالا
|
ردیف
|
گروه کالایی
|
نام کالا
|
۱
|
کالاهای اساسی
|
گندم
|
۳
|
دارو
|
داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه
|
آرد
|
واکسن
|
نان
|
شیرخشک (اطفال و متابولیک)
|
کیسه خون
|
۲
|
حامل های انرژی
|
بنزین
|
۴
|
نهاده های کشاورزی
|
کود شیمیایی (فسفات، پتاس)
|
گازوئیل
|
نفت سفید
|
گاز مایع
|
نفت کوره
|
سوخت هوایی (ATK)
۲- این تصویب نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به کلیه کالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند (۱) ایجاد نمی کند و مادامی که عملا یارانه ای به هر یک از کالاهای مذکور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند (پ) ماده (۱۸) نمی گردد.
۳- مصادیق گروه کالایی دارو ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) به صورت عمومی اعلام می گردد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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