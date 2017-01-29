فهرست جدید کالاهای یارانه ای قانون مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره(۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد. خبرگزاری مهر، متن کامل این مصوبه را منتشر کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

۱- فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می شود:

ردیف گروه کالایی نام کالا ردیف گروه کالایی نام کالا ۱ کالاهای اساسی گندم ۳ دارو داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه آرد واکسن نان شیرخشک (اطفال و متابولیک) کیسه خون ۲ حامل های انرژی بنزین ۴ نهاده های کشاورزی کود شیمیایی (فسفات، پتاس) گازوئیل نفت سفید گاز مایع نفت کوره سوخت هوایی (ATK)

۲- این تصویب نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به کلیه کالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند (۱) ایجاد نمی کند و مادامی که عملا یارانه ای به هر یک از کالاهای مذکور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند (پ) ماده (۱۸) نمی گردد.

۳- مصادیق گروه کالایی دارو ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) به صورت عمومی اعلام می گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور