دستور منع ورود به آمریکا گیج کننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتور «جان مک کین» از رهبران جمهوریخواهان در کنگره آمریکا روز یکشنبه طی سخنانی، قانون وضع شده از سوی «ترامپ» در خصوص مقررات منع ورود شهروندان هفت کشور اسلامی از جمله ایران را «گیج کننده» خواند.

بر اساس این گزارش «مک کین» در این خصوص به شبکه خبری سی بی اس گفت: این فرآیندی گیج کننده است.

«مک کین» گفت تاثیرات دستور مهاجرتی «ترامپ» احتمالا در برخی از مناطق قدرت مانور تبلیغاتی بیشتری به داعش خواهد داد و این سوال را مطرح خواهد کرد که چرا در کشورهای مورد هدف در این دستور از جمله عراق، نیروهای آمریکایی در حال جنگیدن با داعش آن هم شانه به شانه نیروهای عراقی هستند.

وی همچنین نسبت به «استیو بانون»، استراتژیست «ترامپ» و رئیس سابق کمپین انتخاباتی وی ابراز نگرانی کرد. «مک کین» انتخاب وی را رادیکال ترین حرکت در تاریخ شورای امنیت ملی آمریکا دانست.