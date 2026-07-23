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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

سپاه به ملت اردن: به جایی حمله کردیم که وزیر دفاع شما حق ورود ندارد

سپاه به ملت اردن: به جایی حمله کردیم که وزیر دفاع شما حق ورود ندارد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم اردن تاکید کرد: ما داریم به زمین هایی که توسط آمریکا اشغال شده حتی وزیر دفاع شما بدون اجازه دژبان آمریکا حق ورود به آنجا را ندارد حمله می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۵ خود خطاب به مردم اردن تاکید کرد: حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که پایگاه آمریکایی مبدا تجاوز به کشورمان را هدف قرار دهیم.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم شریف و نجیب و اردن؛

برادران مجاهد شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تنبیه ارتش کودک‌کش آمریکا و پاسخ به تجاوزهای مکرر به خاک جمهوری اسلامی ایران، با حملات برق آسا به پایگاه‌های آمریکایی، یک رادار سامانه پدافند موشکی تاد آمریکا را منهدم کردند.

همچنین یک سامانه پاتریوت و یک رادار C-RAM نیز هدف قرار گرفته و منهدم شد و مخازن سوخت این پایگاه آمریکایی به آتش کشیده شد.

همچنین یک انبار بزرگ تجهیزات بالگردی و یک سوله تعمیرات و نگهداری بالگردها به آتش کشیده و تخریب شدند.

گاهی گفته می‌شود ایران با حملات خود استقلال، تمامیت ارضی و سیادت کشورها را هتک کرده است، در حالی که چنین قضاوتی کاملاً نادرست است. از نظر ما استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت شما کاملاً محترم است.

‌پایگاه آمریکایی در کشورها چگونه جایی است؟، جایی که بدون کنترل مرزبانی شما آمریکایی‌ها و هر کسی که آنها بخواهند، گاهی زندانیانی از کشورهای دیگر به آنجا وارد میشوند و خارج میشوند، دژبان ارتش آمریکا انضباط آنجا را برقرار می کند نه دژبان ارتش شما، قاضی آمریکایی در مورد جنایاتی که آنجا رخ میدهد حکم می کند نه قاضی شما، قانون آمریکایی در آنجا حاکم است نه قانون شما، نه فقط نظامیان شما حتی وزیر دفاع شما بدون اجازه دژبان آمریکا حق ورود به آنجا را ندارد.

‌پس این آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را هتک کرده است و نه ما. ما داریم به زمین هایی که توسط ارتش آمریکا اشغال شده حمله می کنیم. ارتشی که جز جنایت هیچ کاری بلد نیست.

‌در روز گذشته، مردم داغدار میناب باقی مانده قطعات اجساد فرزندان دانش آموز خودشان را که در جستجوی زیر آوارها کشف شده بود را، تشییع و به اجساد آنها در قبور ملحق کردند. آنها ۱۶۸ دانش آموز بودند که روز اول این جنگ در حمله ارتش کودک‌کش آمریکا به شهادت رسیدند و این جنایت ها ادامه دارد و بخشی از آن با استفاده از پایگاه های آمریکا در خاک اردن صورت می گیرد و این حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که متجاوز به کشورمان و قاتل فرزندانمان را از هر جایی که حمله می‌کند هدف قرار دهیم.

‌از همکاری شما تشکر می‌کنیم.

‌و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6896618
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حسین زاده IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      آقا تروریست های طمعکار شیطانی باید در هر حال از سوی ما تهدید شوند و بترسند و بلرزند. اصلاً از ترس دچار سکته و انفارکتوس شوند. سنکوب کنند. دوستان و هموطنان ایرانی من، یارو یانکی خبیث و خنّاس، کبکش خروس خوانده و با داد و فریاد گفته آهای دنیا، ببینید من برای ماجراجویی و زنده کردن نام دزدهای دریایی عهد استعمار به سمت ایران لشکر کشیدم! حالا شما می فرمایید ما با چنین جانور زبان نفهم جه برخوردی بکنیم؟ ها؟

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