کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین است؛ برپایی ۷۵ موکب در استان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی ظهر پنجشنبه در نشست کمیته رسانه و تولید محتوای اربعین که در صدا و سیمای مرکز کردستان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی برای ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه اربعین ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت موکب‌های اربعین در استان افزود: امسال ۷۵ موکب در نقاط مختلف کردستان و اقلیم کردستان عراق و برخی مناطق خارج از کشور فعالیت خواهند داشت و حدود ۲۶ موکب نیز در شهر مریوان مستقر می‌شوند.

رئیس ستاد عتبات عالیات کردستان ادامه داد: بخشی از موکب‌ها در ورودی‌های استان، شهرستان سقز، سنندج و دیگر مسیرهای تردد زائران مستقر خواهند شد تا خدمات لازم در حوزه پذیرایی، اسکان و امور فرهنگی را به زائران ارائه کنند.

کردستان؛ استان مسیر و میزبانی زائران اربعین

یوسفی با تأکید بر جایگاه کردستان در مسیر تردد زائران اربعین گفت: استان کردستان علاوه بر برخورداری از مرز باشماق، یکی از مسیرهای اصلی تردد زائرانی است که از استان‌های مختلف کشور وارد منطقه می‌شوند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از زائران استان‌های مرکزی و شمالی کشور از مسیر کردستان عبور می‌کنند و سال گذشته تنها در شهرستان مریوان حدود ۴۷۰ هزار نفر از زائران و مسافران اربعین مورد پذیرایی قرار گرفتند.

رئیس ستاد عتبات عالیات کردستان اظهار کرد: آنچه باید به صورت ویژه در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند، فرهنگ میزبانی مردم کردستان و مشارکت اقشار مختلف مردم در خدمت‌رسانی به زائران است؛ به ویژه اینکه بخش مهمی از این میزبانی توسط مردم اهل سنت استان انجام می‌شود.

میزبانی اهل سنت کردستان؛ ظرفیت مهم رسانه‌ای

یوسفی ادامه داد: مشارکت مردم اهل سنت کردستان در پذیرایی از زائران، اسکان و فعالیت‌های فرهنگی از ظرفیت‌های ارزشمندی است که باید به درستی روایت شود.

وی با اشاره به نقش بانوان در فعالیت‌های اربعینی افزود: زنان و بانوان اهل سنت نیز در کنار دیگر اقشار مردم در برنامه‌های میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت دارند که انعکاس این جلوه‌های وحدت و همدلی می‌تواند تصویر واقعی‌تری از فرهنگ مردم استان به نمایش بگذارد.

ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی

رئیس ستاد عتبات عالیات کردستان بر نقش رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی و اطلاع‌رسانی صحیح تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی برنامه‌های اربعین، باید از ظرفیت صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع استفاده کرد.

یوسفی خواستار هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های اجرایی و رسانه‌ای شد و افزود: اطلاعات مربوط به موکب‌ها، نحوه فعالیت آنها و خدماتی که به زائران ارائه می‌شود باید به شکل منسجم در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا از انتشار اخبار ناقص یا نادرست جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل و مشکلات زائران و اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت خدمات مرزی تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید در کنار انعکاس خدمات و ظرفیت‌های اربعین، مشکلات احتمالی زائران را نیز به شکل دقیق و مسئولانه پیگیری و منعکس کنند.

اعتبارات موکب‌ها مردمی است

یوسفی با بیان اینکه فعالیت موکب‌های اربعین بر پایه مشارکت مردمی انجام می‌شود، تصریح کرد: موکب‌های فعال در استان از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌کنند و هزینه‌های فعالیت آنها از طریق کمک‌های مردمی و مشارکت خیران و بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: حتی اگر یک واحد تولیدی، معدن یا شرکت در تأمین هزینه‌های موکب‌ها مشارکت کند، این کمک در چارچوب مشارکت بخش خصوصی و مردمی است و نباید فعالیت موکب‌ها با اعتبارات دولتی تلقی شود.

رئیس ستاد عتبات عالیات کردستان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت ظرفیت مرز باشماق و تداوم میزبانی شایسته مردم استان از زائران، نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای است و رسانه‌ها می‌توانند با ایجاد یک صدای واحد، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کردستان و تقویت جایگاه استان در مسیر اربعین ایفا کنند.