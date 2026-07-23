  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

دانشگاه مراغه میزبان سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

دانشگاه مراغه میزبان سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

مراغه- سرپرست امور استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه از برگزاری مرحله منطقه‌ای سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور به میزبانی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رسولی روز پنجشنبه اظهار داشت: مرحله منطقه‌ای سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ به طور همزمان در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای برگزار می‌شود و دانشگاه مراغه یکی از پنج دانشگاه میزبان منطقه سه کشور است.

وی افزود: دانشگاه مراغه در این دوره میزبان داوطلبان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و علوم و معارف قرآن کریم شهرستان‌های مراغه، بناب و ملکان خواهد بود. در مرحله نخست این المپیاد در مجموع ۵۵۱ دانشجو در منطقه سه کشور به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6896857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها