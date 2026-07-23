به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رسولی روز پنجشنبه اظهار داشت: مرحله منطقه‌ای سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ به طور همزمان در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای برگزار می‌شود و دانشگاه مراغه یکی از پنج دانشگاه میزبان منطقه سه کشور است.

وی افزود: دانشگاه مراغه در این دوره میزبان داوطلبان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و علوم و معارف قرآن کریم شهرستان‌های مراغه، بناب و ملکان خواهد بود. در مرحله نخست این المپیاد در مجموع ۵۵۱ دانشجو در منطقه سه کشور به رقابت خواهند پرداخت.