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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

۳۲ میلیون نفر برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کردند

۳۲ میلیون نفر برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کردند

ورامین- فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به آمادگی مردمی برای دفاع از کشور، گفت: تاکنون ۳۲ میلیون نفر به عنوان جانفدا اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده، ظهر پنجشنبه، در سخنانی با اشاره به شرایط کشور، بر آمادگی مردم و نیروهای مسلح برای دفاع از ایران اسلامی تأکید کرد.

وی که فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران است، اظهار کرد: در شرایطی که در بسیاری از کشورها مسئولان در زمان بحران کشور را ترک می‌کنند، در جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور، اعضای دولت، استانداران، فرمانداران و سایر مسئولان در کنار مردم حضور داشتند و از کشور دفاع کردند.

ولی‌زاده با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها، افزود: یکی از مهم‌ترین شگردهای دشمن، عملیات روانی و ایجاد اختلاف در جامعه است، اما مردم ایران با بصیرت، این توطئه‌ها را تشخیص داده و آن را خنثی می‌کنند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران تصریح کرد: تاکنون ۳۲ میلیون نفر به عنوان جانفدا برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که ۶۲ درصد آنان آمادگی حضور عملیاتی دارند و این نشان‌دهنده پشتیبانی گسترده مردم از امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، توان دفاعی و حمایت مردمی، از تمامیت ارضی کشور صیانت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد آسیبی به خاک ایران وارد شود.

کد مطلب 6896863

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      همه جای ایران سرای من است ازجان دوست تر میداریم در دفاع از کشورم ایران عزیز وسربلند تا پای جان آما ده ایم

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