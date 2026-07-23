به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، کاروان خادمان «موکب شهدای شهرستان تنکابن» و «موکب صاحب‌الزمان (عج)» ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان و جمعی از مردم ولایت‌مدار شهرستان تنکابن بدرقه و راهی کشور عراق شد تا در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تنکابن در حاشیه مراسم بدرقه اظهار کرد: این کاروان متشکل از خادمان افتخاری است که با هدف برپایی موکب و ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و درمانی در مسیر نجف به کربلا اعزام شده‌اند.

محمدباقر صادقیان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای فعالیت این دو موکب افزود: موکب شهدای شهرستان تنکابن و موکب صاحب‌الزمان (عج) امسال در عمودهای ۸۹۸ و ۹۷۴ مستقر خواهند شد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیران، پذیرای زائران اربعین خواهند بود.

وی خدمت به زائران حسینی را توفیقی بزرگ دانست و تصریح کرد: این دو موکب علاوه بر اسکان و پذیرایی، خدمات درمانی و برنامه‌های فرهنگی متنوعی را برای زائران پیش‌بینی کرده‌اند تا بخشی از نیازهای آنان در مسیر پیاده‌روی اربعین تأمین شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان تنکابن همچنین از ارسال بخش قابل توجهی از تجهیزات و اقلام مورد نیاز به عراق خبر داد و گفت: با هماهنگی تیم لجستیک ستاد اربعین، امکانات مورد نیاز پیش از اعزام خادمان به محل استقرار موکب‌ها منتقل شده تا زمینه آغاز سریع خدمت‌رسانی فراهم باشد.

وی گفت: خادمان موکب شهدای شهرستان تنکابن و موکب صاحب‌الزمان (عج) تا پایان مراسم اربعین حسینی در محل استقرار خود حضور داشته و به زائران مسیر نجف به کربلا خدمات ارائه خواهند کرد.