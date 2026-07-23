استاد اسپندار؛ هنرمندی که ساز دونلی بلوچستان را جهانی کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: موسیقی بلوچستان، یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین گنجینه‌های فرهنگ و هنر ایران زمین، همواره به عنوان زبان گویای احساسات، باورها و آیین‌های مردم این دیار کویری و کرانه‌های نیلگون مکران شناخته شده است.

درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، نوازنده نامدار ساز دونلی بلوچستان، از برجسته‌ترین چهره های موسیقی بلوچستان، موجب اندوه جامعه هنری استان شد.

منصور بیجار، استاندار سیستان وبلوچستان درپی درگذشت استادشیرمحمد اسپندار، با صدور پیامی فقدان این هنرمند برجسته و نام‌آشنای عرصه موسیقی راتسلیت گفت و اظهار داشت: خبر اندوه‌بار درگذشت استاد فقید شیرمحمد اسپندار هنرمند بی‌بدیل و چهره ماندگار موسیقی اصیل بلوچستان، موجب تأثر عمیق جامعه فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان شده است.

وی ادامه داد: این ضایعه جبران‌ناپذیر رابه جامعه بزرگ فرهنگ وهنر، همه دوستداران موسیقی نواحی و به ویژه مردم شریف و هنرمند پرور سیستان وبلوچستان تسلیت عرض می‌نمایم.

بیجار اظهار داشت: استاد اسپندار با هنر کم‌نظیر خود در نواختن ساز دونلی، نه تنها نماد اصالت و هویت موسیقایی این دیار کهن بود، بلکه با اجراهای تأثیرگذار ونفس‌گیر خویش، نام سیستان و بلوچستان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ماندگار ساخت. فقدان ایشان، خلاءبزرگی درعرصه هنر این سرزمین پدید آورده که هرگز تکرار نخواهد شد.

وی در پایان گفت: یاد وخاطره این هنرمند والامقام، از درگاه ایزد متعال برای آن زنده‌یاد علو درجات وغفران الهی و برای بازماندگان محترم و همه داغداران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

استاد شیرمحمد اسپندار؛ گنجینه کم نظیر میراث ناملموس ایران

محمد هادی طهرانی مقدم، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد فرهیخته، «شیرمحمد اسپندار»، نوازنده نامدار ساز دونِلی، گنجینه کم نظیر میراث ناملموس ایران و از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی بلوچستان، موجب اندوه عمیق جامعه فرهنگی، هنری و دوستداران میراث گرانسنگ این سرزمین شد.

وی ادامه داد: آن استاد بی‌بدیل، عمر پربرکت خویش را در راه معرفی، ترویج و اعتلای موسیقی اصیل بلوچستان سپری کرد و با هنرمندی کم‌نظیر، صدای روح‌نواز دونِلی را از مرزهای ایران فراتر برد و نام این استان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی پرآوازه ساخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بی‌تردید آثار، منش و میراث گران‌بهای این فقید سعید، سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ و هویت این سرزمین خواهد بود و نام بلندش در حافظه تاریخی هنر ایران اسلامی جاودانه خواهد ماند.

ور در پایان تصریح کرد: ضایعه درگذشت این استاد ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه بزرگ فرهنگ و هنر، هنرمندان موسیقی نواحی، مردم شریف سیستان و بلوچستان و تمامی دوستداران فرهنگ و هنر ایران اسلامی صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

درگذشت استاد اسپندار؛ ضایعه جبران‌ناپذیر جامعه هنری کشور

عبدالسلام بلوچ زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان در گفت و گو خبرنگار مهر بیان کرد: خبر درگذشت استاد گرانقدر شیرمحمد اسپندار، پهلوان موسیقی بلوچستان و روایتگر بی‌بدیل نغمه‌های اصیل این دیار، موجب تأسف و تألم عمیق اهالی فرهنگ، هنر و ادب استان شد.

وی ادامه داد: ایشان با سال‌ها مجاهدت خاموش در حفظ و اشاعه موسیقی نواحی، نه تنها راوی غم‌ها و شادی‌های مردم سیستان و بلوچستان بودند، بلکه با هنر کم‌نظیر خود، نام این مرز و بوم را در محافل معتبر جهانی بلندآوازه ساختند؛ بی‌گمان، فقدان این چهره ماندگار، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه هنری کشور است.

بلوچ زاده افزود: درگذشت این استاد پیشکسوت را به خانواده معظم ایشان، جامعه هنرمندان استان و تمامی دوستداران موسیقی ایرانی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

وی با اشاره به لقب زنده یاد شیرمحمد اسپندار تصریح کرد: استاد شیرمحمد اسپندار متولد ۱۳۱۰ خورشیدی در بمپور، سیستان و بلوچستان بوده است؛ ایشان با لقب پهلوان موسیقی بلوچستان شناخته شده بوده است.

مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان با اشاره به ویژگی برجسته این هنرمند بیان کرد: تنها دونلی‌نواز مطرح ایران – هنر نواختن هم‌زمان دو نی که از نوجوانی فراگرفت- استاد اسپندار بودند.

وی با اشاره به افتخارات این استاد گرانقدر افزود: افتخار ملی استاد اسپندار شامل تندیس نخستین دونَلی وی است که در موزه تهران به یادگار ثبت شده است؛ همچنین افتخار بین‌المللی ایشان شامل دریافت دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه بوده است.