پوشیدنی های هوشمند برای نوزادان ضرر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویربل، بررسی های تازه ای که نتایج آن توسط دکتر کریستوفر بونافید در نشریه انجمن پزشکی ایالات متحده منتشر شده، نشان می دهد شواهدی در دست نیست که ثابت کند استفاده از چنین ابزاری به نگهداری ایمن از نوزادان کمک می کند. بلکه بالعکس شواهدی به دست آمده که نشان می دهد ممکن است نوزادان به همین علت آسیب ببینند.

علاوه بر این استفاده از ابزار مذکور نگرانی و فشارهای روحی بی موردی را نیز به والدین تحمیل می کند و حتی باعث می شود که آنها به علت هشدارهای بی مورد دستگاه های مذکور نوزادانشان را برای انجام آزمایش های غیرضروری به مراکز درمانی منتقل کنند.

در سال های اخیر استفاده از پوشیدنی های هوشمند برای نوزادان در برخی کشورهای جهان متداول شده است. این نوع محصولات در مورد شرایط خواب نامناسب نوزاد، گرسنگی یا تنشگی وی، خیس شدن پوشک یا احتمال ابتلا به برخی بیماری ها به والدین هشدار می دهند.

دکتر بونافید می افزاید: من نگران هستم که این نوع ابزار مراقبتی غیرضروری بر سلامت نوزادان تاثیر منفی بگذارد. زیرا اکثر آنها از روش ارسال پالس های الکتریکی برای کنترل ضربان قلب نوزادان و کنترل وضعیت تنفس وی و بررسی هرگونه اختلال در خواب آنها استفاده می کنند و این پالس ها که از طریق حسگرهای متعدد ارسال می شوند می توانند خود باعث آسیب دیدن سلامت نوزادان شوند.

علاوه بر این داده های مذکور به طور بی سیم از طریق بلوتوث و به روش های دیگر به گوشی والدین ارسال می شوند که این هم تهدیدی دیگر برای سلامت نوزادان است. در نهایت باید توجه داشت که تعداد زیادی از این ابزار هنوز به تایید مراکز ذی صلاح نرسیده اند و لذا والدین باید در مورد استفاده از آنها محتاط باشند.