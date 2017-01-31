قانون منع ورود به آمریکا شامل اعضای سازمان ملل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، مقام های سازمان ملل اعلام کردند واشنگتن به آنها اطمینان داده است که قانون منع ورود به آمریکا که اخیرا توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور به امضا رسیده است، شامل دیپلمات ها و کارکنان این سازمان نمی شود.

ترامپ در پی سیاست مهاجرتی خود، ورود اتباع هفت کشور مسلمان شامل ایران، سوریه، یمن، عراق، لیبی، سودان و سومالی را به آمریکا ممنوع کرد که این اقدام تاکنون با واکنش های شدید مقام های کشورهای مختلف و اعتراض های گسترده در سراسر جهان رو به رو شده است.