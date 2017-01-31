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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

سی بی اس گزارش داد؛

قانون منع ورود به آمریکا شامل اعضای سازمان ملل نمی شود

قانون منع ورود به آمریکا شامل اعضای سازمان ملل نمی شود

سازمان ملل می گوید واشنگتن کارکنان این نهاد را از سیاست مهاجرتی ترامپ مبنی بر منع اتباع هفت کشور برای ورود به آمریکا، مستثنی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، مقام های سازمان ملل اعلام کردند واشنگتن به آنها اطمینان داده است که قانون منع ورود به آمریکا که اخیرا توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور به امضا رسیده است، شامل دیپلمات ها و کارکنان این سازمان نمی شود.

ترامپ در پی سیاست مهاجرتی خود، ورود اتباع هفت کشور  مسلمان شامل ایران، سوریه، یمن، عراق، لیبی، سودان و سومالی را به آمریکا ممنوع کرد که این اقدام تاکنون با واکنش های شدید مقام های کشورهای مختلف و اعتراض های گسترده در سراسر جهان رو به رو شده است.

کد مطلب 3892859
مریم خرمایی

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