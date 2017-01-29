مرکل نیز از سیاست مهاجرتی ترامپ انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشتفان زایبرت» سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان در گفتگو با مجله اشپیگل با اعلام انتقاد «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور از سیاست های مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: مرکل بر این عقیده است که حتی با هدف مبارزه با تروریسم نیز نمی توان دست به اتخاذ تصمیمی مانند ترامپ زد.

مرکل با ابراز تاسف از سیاست مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرده است که نباید به افراد با مذهب مشخص به چشم مظنون نگاه کرد.

این در حالی است که رئیس جمهوری جدید آمریکاجمعه گذشته دستور تعلیق ۴ ماهه ورود مهاجران به خاک این کشور را صادر کرد و موقتا سفر اتباع هفت کشور شامل ایران، عراق ، سوریه، یمن، لیبی و سودان و سومالی را متوقف کرد.