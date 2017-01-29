واکنش های جهانی به فرمان مهاجرتی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، تعداد زیادی از رهبران جهان در کنار سازمانهای حقوق بشری و مردم عادی آمریکا و نقاط دیگر جهان، با صدور بیانیه یا انجام مصاحبه های مطبوعاتی یا گذاشتن یادداشت در شبکه های اجتماعی، نسبت به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان، از جمله ایران به آمریکا واکنش نشان دادند.

سخنگوی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که لندن موافق رویکرد مهاجرتی ترامپ نیست و وی سیاست مشابهی را اتخاذ نخواهد کرد. وزیران خارجه آلمان و فرانسه نیز این رویکرد را نگران کننده خوانده اند. وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه ای، اقدام ترامپ را محکوم کرده و از اقدام متقابل تهران در این زمینه خبر داد. تعدادی از سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نیز فرمان مهاجرتی ترامپ را مغایر قوانین آمریکا دانسته و آن را محکوم کردند.

«آدری گاران» از مدیران سازمان عفو بین الملل، ضمن مخالفت با فرمان ترامپ، خواهان لغو آن شده است: «زمانی که ما با بحران جهانی آوارگان دست به گریبان هستیم، ترامپ ورود همه پناهجویان سوری به آمریکا را غیرقانونی اعلام کرده است. این اقدام گیج کننده و عمیقا تکان دهنده است». سازمان بین المللی مهاجرت هم از کشورهای دیگر خواسته است تا جای آمریکا را در پذیرش پناهجو بگیرند.

بسیاری از مردم عادی از سراسر دنیا نیز با گذاشتن یادداشتهایی در شبکه های اجتماعی تصمیم دولت آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور را محکوم کردند. درآمریکا نیز صدها نفر با تجمع در برخی فرودگاههای این کشور به تصمیم ترامپ اعتراض کردند.

گفتنی است بر اساس دستوری که دونالد ترامپ دیروز صادر کرد، اتباع کشورهای عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی و یمن، حتی اگر ویزای معتبر و گرین کارت داشته باشند نمی توانند به خاک آمریکا وارد شوند.