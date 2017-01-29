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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

بوستون هرالد؛

قرار گرفتن نام ایران در لیست ترامپ تعجب آور است

قرار گرفتن نام ایران در لیست ترامپ تعجب آور است

یک رسانه آمریکایی به نقل از کارشناسان عنوان داشت که قرار گرفتن نام ایران در لیست هفت کشوری که مهاجرت به آمریکا برای اتباع آنها ممنوع است موجب شگفتی کارشناسان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوستون هرالد، قرار گرفتن نام ایران در لیست هفت کشوری که اتباع آنها نمی توانند به آمریکا سفر کنند موجب تعجب کارشناسان شده بطوریکه آنها می گویند: قرارا دادن ایران-کشور مسلمانی که در مبارزه با داعش در عراق به آمریکا کمک می کند- در لیست هفت کشوری که با ممنوعیت مهاجرت به آمریکا مواجه هستند موجب تعجب است و این امر دیدار با خانواده ها را برای ایرانیان و همچنین ایرانی-آمریکایی ها را مشکل می کند.

این رسانه آمریکایی در ادامه به بیانیه وزارت خارجه ایران در انتقاد از دستور مهاجرتی ترامپ اشاره کرده و نقل قول برخی از کارشناسان حاضر در آمریکا را در این رابطه ذکر کرده است.

برای مثال «ویلیام کیلور» پروفسور دانشگاه بوستون در رشته روابط بین الملل در رابطه با این ممنوعیت می گوید: این برای من تعجب آور است که ایران در این لیست قرار گرفته است. ایران در حال جنگ با داعش است.

کیلور در ادامه گفت: ترامپ کشورهایی را انتخاب کرده که قدرتمند و یا تاثیرگذار نیستند و در عوض کشورهایی را از قلم انداخته که تروریست ها از این کشورها به آمریکا می آیند.

«مکس آبراهام» از کارشناسان تروریسم دانشگاه «نورث ایسترن» نیز در این رابطه گفت: رویکرد کلی ترامپ درباره مقابله با تروریسم، فرصت تروریست‌ها را برای حمله به آمریکا کاهش داده است. وی فکر می‌کند این اقدام ارزش خطر آزار دادن جامعه مسلمانان را دارد.  سایر کشورهای این فهرست، دولت‌های ناکام هستند؛ اما ایران این طور نیست. ایران به این فهرست تعلق ندارد. این فهرست به خودی خود ایده خوبی نیست. تروریست‌ها می‌توانند از هر کشوری وارد شوند. برخی از کشورها تهدیدی علیه آمریکا بوده‌اند؛ اما در این فهرست به نام آنها اشاره نشده است.

کد مطلب 3890970
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • بابک IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      ما هم باید ورود اتباع جیبوتی و آمریکا را به ایران ممنوع کنیم.
    • محمد IR ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      حیوان ترین و خبیث ترین و خطر ناکترین و خشن ترین موجودات تروریستی جهان که در برج های دو قلوی نیویورک هم حضورداشتند عربستانی بودند. پس کو نام عربستان چون فعلا نفت مجانی است این است سیاست کثیف آمریکا

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