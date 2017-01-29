بروز شکاف در اردوگاه ترامپ/ مشاوران با رئیس جمهور مخالف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اختلاف و شکاف در میان مشاوران «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پدیدار شده و محل اصلی بروز این اختلاف ها چگونگی باطل کردن دستورهای «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا است.

علت اصلی بروز این اختلافات مربوط به باطل کردن دستوری است که به موجب آن مهاجران جوان از خطر اخراج از آمریکا در امان می مانند.

به گفته منابع جمهوریخواه و افراد نزدیک به کاخ سفید، با وجود آنکه ترامپ وعده داده که دستور اجرایی اوباما در مورد مهاجران را باطل کند اما جمهوریخواهان درباره باطل کردن قانونی که از ۷۵۰ هزار مهاجر محافظت می کند با ترامپ اختلاف عقیده دارند.

این ۷۵۰ هزار مهاجر، افرادی هستند که در سنین کودکی و بدون مجوز وارد آمریکا شده اند و به deamers (خیال باف ها) شهرت دارند.

باطل کردن قانون حفاظت از این گروه از مهاجران موجب بروز دو دستگی در میان مشاوران ترامپ شده به طوری که افرادی همچون «رینس پاریباس» با باطل کردن قانون مخالف هستند اما افرادی همچون «استفان میلر» که دارای رویکرد افراطی در قبال پناهجویان است با از میان برداشتن این قانون موافق هستند.

البته اختلاف مشاوران ترامپ تنها بر سر قانون حفاظت از مهاجران نیست بلکه پیشتر و در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نیز اختلافاتی میان مشاوران رئیس جمهور آمریکا به وجود آمده بود.

علاوه بر این موارد در مورد انتخاب وزیر خارجه نیز اختلافات زیادی در تیم ترامپ گزارش شده بود.

با توجه به تصمیمات جنجالی دونالد ترامپ، انتظار می رود خبرهای بیشتری در مورد اختلاف مشاوران ترامپ منتشر شود و حتی برخی کارشناسان از احتمال خروج برخی از مشاوران از تیم ترامپ سخن می گویند.