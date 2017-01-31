به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین باشکوه که با حضور فرماندار، امام جمعه، مسئولان و دانش آموزان برگزار شد، حاضران آغاز جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

امام جمعه دیر صبح سه‌شنبه در این مراسم که در دبیرستان دخترانه حدیث دیر برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: ملت ایران با هوشیاری کامل دشمنان خود را می‌شناسند و هیچ‌گاه شعار مرگ بر آمریکا را فراموش نمی‌کنند چرا که آمریکا منفورترین چهره نزد ملت ایران از قبل انقلاب تا کنون بوده است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه یوم‌الله روزی است که خداوند شر دشمنان را از سر یک ملت کوتاه می‌سازد، افزود: دهه فجر، ایام الله است و قران کریم نیز بر یادآوری ایام الله تاکید دارد و فلسفه برگزاری بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی بر اساس دستور قرآنی است.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب راحت به دست نیامده است، گفت: شما دانش‌آموزان باید ادامه دهنده راه انقلاب باشید.

حسینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید تشخیص مصلحت نظام گفت: حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقلاب و

بعد از پیروزی انقلاب در کنار عالمان دینی نقشی اساسی و تعیین کننده داشت که باید همواره یاد این شخصیت روحانی گرامی داشته شود.

امام جمعه دیر با بیان اینکه، آمریکا منفورترین چهره نزد ملت ایران از قبل انقلاب تا کنون بوده است، تصریح کرد: برای ملت ایران اوباما یا ترامپ هیچ فرقی با یکدیگر ندارند چرا که آنها دشمن اسلام و مسلمین بوده و هستند و ملت ایران اسلامی با هوشیاری کامل دشمنان خود را با هر چهره‌ای می‌شناسند و هیچ‌گاه شعار مرگ بر آمریکا را نیز فراموش نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره نقش تعیین‌کننده روحیه انقلابی‌گری ملت ایران در همه برهه‌ها، افزود: عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی، روحیه انقلابی‌گری، جوانان و مردمی بود که با فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی، جان خود در برابر رژیم وابسته، فاسد، جلاد و دیکتاتور پهلوی نثار این انقلاب کردند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر در این مراسم گفت: دهه مبارک فجر یادآور دستاوردهای ارزشمندی است که جوانان و نوجوانان باید قدردان آن باشند و از آنها به نحو شایسته‌ای صیانت کنند.

احمد عبدالله زاده افزود: این روز پر افتخار که آغاز دهه فجر است، یادآور جانفشانی‌های ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران است.

عبدالله‌زاده خاطرنشان کرد: انقلاب ما ثمره خون شهدای گرانقدر ایران اسلامی است و هرچه داریم از برکت انقلاب اسلامی است و باید جان مان را فدای انقلاب کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر گفت: نعمت انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داشته و همگان می‌بایست در پاسداشت ارزش‌های انقلاب با تمام توان گام برداریم و راه امام راحل را ادامه دهیم و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری این انقلاب را به صاحبش برسانیم.