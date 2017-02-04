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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۳

بادامچیان در گفتگو با مهر:

شیوه دولت یازدهم در مقابله با آمریکا، منحصر به فرد است

شیوه دولت یازدهم در مقابله با آمریکا، منحصر به فرد است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: شیوه های مقابله با آمریکا نسبت به یکدیگر متفاوت بوده و شیوه دولت یازدهم هم منحصر به فرد است.

اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در مقابله با تهدیدات سال های اخیر آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی اظهار داشت: دولت های مختلف در جمهوری اسلامی بر اساس خط حضرت امام(ره)، نظام، امامت، مردم و انقلاب، هیچگونه کوتاهی در مقابله با آمریکا نداشته اند.

وی افزود: با این وجود، شیوه های مقابله با آمریکا نسبت به یکدیگر متفاوت بوده و شیوه دولت یازدهم هم منحصر به فرد است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: باید ببینیم که آیا شیوه تجربه شده توسط دولت یازدهم مفید بوده یا نه که به نظرم در بخش هایی مفید و در بخش های دیگر این طور نبوده است.

کد مطلب 3894418

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