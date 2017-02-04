به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی، طی سال گذشته شاهد رشد ۵.۹ پرواز با ایرلاین های ایرانی و افزایش ۲۶.۲ درصدی در استفاده از ایرلاین های خارجی بودیم که این موضوع توجه بیشتر مسئولان حوزه هوایی به شرکت های هواپیمایی برای حضور پررنگ تر این شرکت ها را می طلبد.

پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی با جابجایی ۱۸ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۶۷ مسافر در سال گذشته، رشدی حدود ۴.۵ درصد داشت، البته در جابجایی بار داخلی عملکرد شرکت های هواپیمایی ایرانی کاهش حدود ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد پروازهای بین المللی ایرلاین های ایرانی در سال گذشته ۴۵۹۳۱ پرواز بوده که ۲ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است. این تعداد پرواز در مجموع ۶ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۷۶۵ مسافر را به مقاصد خارج کشور جابجا کردند که در این زمینه هم شاهد کاهش ۵.۸ درصد نسبت به سال قبل آن، بودیم.

در سال ۹۴ شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۲۹ فرودگاه کشور پرواز خارجی انجام دادند که سهم جابجایی مسافر سه شرکت بزرگ در سال ۹۴ حدود ۵.۴۱ درصد بوده و بقیه شرکت‌ها بیشتر از ۵۸ درصد مسافران را جابجا کردند؛ در مجموع در سال گذشته شرکت های هواپیمایی ایرانی ۱۶۲ هزار و ۵۹۸ پروازداخلی، ۴۷ هزار و ۶۸۸ پروازخارجی، ۲۲۶ هزار و ۵۱۹ ساعت پرواز داخلی و ۱۱۲ هزار و ۱۷۲ساعت پرواز خارجی داشتند و در مجموع ۱۸ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۶۷ مسافر داخلی و ۶ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۹۳۸ مسافر خارجی را جابه جا کردند.

رشد ۲۶.۲ درصدی پرواز با ایرلاین های خارجی

۳۹ شرکت هواپیمایی خارجی پرواز کننده به ایران، با انجام ۳۵۴۳۶ پرواز در سال ۹۴، بیش از ۲۶.۲ درصد افزایش پرواز داشتند و در این میان مسافران خطوط هوایی خارجی هم در سال ۹۴ تعداد ۴ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۴۳۹ نفربودند که رشد ۷.۵ رصدی را نسبت به سال ۹۳نشان می دهد، این شرکت ها در زمینه جابجایی بار به مقصد خارج از کشور هم ۲۵.۹ درصد رشد داشتند.

در بین شرکت های هواپیمایی خارجی ترکیش ایر با ۲۰.۷۶ درصد، قطر ایر با ۸.۵۶ درصد، امارات ایرلاین با ۸.۲۷ درصد بیشترین رشد پرواز را داشتند؛ در این بین شرکت هواپیمایی ترکیش ایر با کسب ۲۲.۹۳ درصد سهم بازار حمل و نقل هوایی خارجی ایران، ۱۸.۶ درصد رشد جابجایی مسافر را داشته و شرکت هواپیمایی قطر ایر با کسب ۸.۱۴ از سهم بازار حمل و نقل هوایی خارجی کشور ۱۶.۹۳ نسبت به سال قبل رشد داشته است.

در سال ۹۴ شرکت هواپیمایی امارات ۱۳.۴۴ درصد از سهم مسافران خارجی هوایی ایران راکسب کرد که رشد ۶.۳۶ درصد را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.