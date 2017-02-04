حسین علیمراد در گفتگو با مهر درباره تاثیر تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران، گفت: تاکنون این تحریم‌ها تاثیری بر روند مذاکرات ایران با شرکت‌های بین المللی علاقه مند برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران نداشته است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هم اکنون هیچ یک از شرکت‌های خارجی طرف مذاکره با شرکت ملی صنایع پتروشیمی از انجام گفتگوها عقب نشینی نکرده‌اند، تصریح کرد: به عنوان نمونه هفته گذشته هیاتی از شرکت توتال فرانسه برای نهایی کردن مذاکرات سرمایه گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران به تهران سفر کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با چندین شرکت معتبر بین‌المللی، اظهار داشت: تاکنون تفاهم نامه‌هایی با شرکت‌های شل انگلیس، توتال فرانسه، باسف آلمان و چندین شرکت بزرگ بین‌المللی برای انجام سرمایه گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران امضا شده است.

علیمراد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود به زودی با انجام گفتگوهای بیشتر این تفاهم نامه‌ها منجر به قرارداد نهایی سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران بشود.

به گزارش مهر، «ژان ژاک ماسکونی» نائب رئیس ارشد حوزه خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه با هدف نهایی کردن سه قرارداد ساخت مجتمع ۳۰۰ هزار تنی پتروشیمی، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان هفته گذشته به تهران سفر کرد.

مهمترین محور این گفتگوها، نهایی کردن قرارداد ساخت یک مجتمع پتروشیمی ۳۰۰ هزار تنی (پلی اتیلن سبک و سنگین خطی) در جنوب کشور (احتمالا منطقه ویژه اقتصادی پارسیان) است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توتال فرانسه اسفند ماه سال گذشته در پاریس یک تفاهم نامه مشترک برای توسعه همکاری ها در صنایع پتروشیمی امضا کردند.

مرضیه شاهدائی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشتر با تاکید بر اینکه توتال خواستار ساخت یک مجتمع پتروشیمی گریدهای مختلف پلی‌اتیلن در ایران است، اظهار کرده بود: با مذاکراتی که انجام شده، توتال باید برای ساخت پتروشیمی از ترکیبی از خوراک گاز اتان و خوراک مایع همچون میعانات گازی یا نفتا برای ساخت پتروشیمی اقدام کند.