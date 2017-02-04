 فرش مشهد به عنوان برند برتر ایرانی برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی این جشنواره که بین ٢٠٠ برند ایرانی انجام شد، بیش از هزاران نفر از مردم شرکت کردند و در نهایت ١٨ برند در صنایع مختلف انتخاب شدند که در این میان تنها برند فرش ماشینی منتخب، فرش مشهد بود و با شعار اصیل و ماندگار انتخاب شد.

در اولین دوره جشنواره نام نشان (برند) ایرانی به ۱۸ برند برتر ایرانی تندیس جشنواره اهدا شد. همچنین در این جشنواره فرش مشهد به عنوان برند برتر فرش ماشینی انتخاب و تندیس جشنواره به جناب آقای مهندس رضا حمیدی، مدیرعامل شرکت فرش مشهد و رئیس هیات مدیره گروه صنعتی مشهد اهدا شد.

بر اساس این گزارش، این مراسم که برای اولین بار توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و به همت سازمان توسعه تجارت برگزار شد، ۱۱ گروه کالایی به عنوان گروه‌های هدف نهایی جهت رقابت در جشنواره انتخاب شدند که از میان این گروه‌ها می‌توان به گروه اثاثیه و لوازم خانگی، نساجی و پوشاک، فرش ماشینی، فرآورده‌های لبنی، نوشیدنی‌ها، ماکارونی و... اشاره کرد.

اهداف جشنواره مذکور عبارت است از ایجاد و ارتقاء فرهنگ برندسازی در کشور و ارتقاء جایگاه برند در کشور و ...، لذا سعی شده در این جشنواره دامنه و محدوده هدف کسب و کارهای اولین دوره محدود به گروه‌های کالایی B۲C با داوام و تندمصرف باشد.

بر این اساس ۲۸۰ شرکت در گروه‌های کالایی مختلف جهت رقابت در اولین دوره جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند که کمیته علمی جشنواره با بررسی و ارزیابی معتبرترین مدل‌های ارزیابی برند در دنیا جهت انجام فرایند ارزیابی و انتخاب برندهای برتر، مدل استاندارد بین‌المللی را بر اساس ۴ معیار از جمله میزان نام آشنایی و شناخته بودن برای مخاطبان و میزان تمایز برند در محصول انتخاب کرده است.

شرکت فرش مشهد بزرگترین عضو گروه صنعتی مشهد و یکی از بزرگترین تولید کنندگان فرش ماشینی در ایران است و طی سال‌ها بهترین فرش ماشینی با بالاترین کیفیت را به ایرانیان عرضه داشته است. این شرکت در سال ۱۳۵۶ در مشهد آغاز به کار کرد و در طول سال‌های متمادی به کمک تیمی توانمند، شامل مدیران با تجربه، مهندسین مجرب و گارگران ماهر تولید سالانه خود را به ۲، ۴۰۰، ۰۰۰ متر مربع افزایش داده است.

فرش مشهد با استفاده از الیاف مرغوب شرکت درالون آلمان و بهترین رنگ‌ها و مواد شیمیایی اروپایی، پشم خالص نیوزلندی و نخ ابریشم طبیعی، توانسته ۳۹ سال در بازارهای داخلی و جهانی تداوم و به یک برند معتبر و محبوب تبدیل شود. خوش نامی و محبوبیت برند فرش مشهد به دلیل مشتری مداری و استانداردهای بالای کیفیت و نیز نوآوری در طراحی و رنگ آمیزی است. همچنین استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید فرش ماشینی نیز تائیدی بر اهمیت تولید محصول با کیفیت در این شرکت هستند.

فرش مشهد دارای ۲۴ فروشگاه در سراسر ایران است و همراه با نمایندگان فعال خود در بیشتر از ۳۰ شهر ایران با بیشتر از ۶۶ فروشگاه حضور فعال دارد و مردم می‌توانند برای خرید فرش ماشینی به این نمایندگی ها و یا فروشگاه اینترنی سایت رسمی فرش مشهد (www.mashadcarpet.com) مراجعه کنید.