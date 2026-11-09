به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات با همکاری مؤسسه امام صدر، نشست نقد و بررسی کتاب «راهی جز گفت‌وگو نیست» را با هدف بررسی و واکاوی محتوای این اثر برگزار می‌کند.

در این نشست، رسول رسولی‌پور، مؤلف کتاب، حضور خواهد داشت و هادی خانیکی، مهدی اخوان و دکتر فاطمه جواهری به‌عنوان ناقد، دیدگاه‌ها و نقدهای خود را درباره این اثر مطرح می‌کنند. دبیری این نشست نیز بر عهده زهره سعیدی است.

این برنامه امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشانی میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک ۹ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری یا برخط در این نشست شرکت کنند.

گفتنی است کتاب راهی جز گفت‌وگو نیست به قلم رسول رسولی‌پور به مبانی دینِ گفت‌وگویی در اندیشه و عمل امام موسی صدر می‌پردازد تا در سایه تعامل، حقیقت دین اسلام را در کشور چند مذهبی لبنان و در بین سایر ادیان آشکار کند.