خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آمنه سپهر: دهمین شب شعر فاطمی «دریای نور» با حضور جمعی از شاعران آیینی کشور و استقبال مردم در روستای کلاکلی از توابع بخش سیمکان شهرستان جهرم برگزار شد؛ محفلی که طی یک دهه، با تکیه بر مشارکت اهالی و همراهی دوستداران اهل‌بیت(ع)، به یکی از قرارهای فرهنگی منطقه تبدیل شده است.



در این دوره، شاعرانی از تهران، ، جهرم، گراش داراب، زرین‌دشت گرد هم آمدند تا سروده‌های خود را در وصف حضرت فاطمه زهرا(س) بخوانند. این محفل در کنار شعرخوانی شاعران شناخته‌شده، فرصتی برای معرفی استعدادهای جوان منطقه نیز فراهم کرد.



«دریای نور» حالا پس از ده دوره، تجربه‌ای فرهنگی است که هزینه‌های آن با کمک‌های مردمی تأمین می‌شود و برگزارکنندگانش برای ثبت آثار شاعران، انتشار مجموعه شعر و فراهم‌کردن زمینه حضور نسل تازه شاعران آیینی برنامه دارند.



در حاشیه این مراسم، حسن میرزانیا، دبیر اجرایی شب شعر «دریای نور»، و تعدادی از شاعران حاضر در این محفل ادبی درباره شکل‌گیری این محفل، نقش مردم در استمرار آن، وضعیت شعر آیینی و ضرورت حمایت از استعدادهای جوان گفتند.

خیمه‌ای که مردم برپا نگه داشته‌اند

حسن میرزانیا دبیر ادبی این محفل در گفتگو با خبرنگار مهر این برنامه با تاکید بر اینکه استمرار یک برنامه فرهنگی در روستایی با فاصله از مرکز شهرستان جهرم، بدون همراهی مردم آسان نیست. گفت: بخشی از راز ماندگاری شب شعر «دریای نور» را باید در مشارکت جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد برگزارکنندگان در انتخاب شاعران امسال ادامه داد: در سال‌های گذشته گاهی از شاعرانی دعوت می‌کردیم که در دوره‌های قبل نیز حضور داشتند و حتی ممکن بود یک شاعر تا پنج سال متوالی در این شب شعر شعرخوانی کند. اما امسال تصمیم گرفتیم از شاعرانی دعوت کنیم که تاکنون فرصت حضور در این مراسم را نداشته‌اند. امیدواریم این رویکرد در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند تا شاعران بیشتری فرصت داشته باشند در این محفل ادبی سهمی داشته باشند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را پاسداشت فرهنگ اهل‌بیت(ع)، ترویج ادبیات آیینی و شناسایی استعدادهای جوان منطقه عنوان می‌کند و می‌افزاید: یکی از دغدغه‌های ما فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی شاعران جوان است تا استعدادهایی که شاید در شهرهای بزرگ کمتر دیده می‌شوند، فرصت حضور و معرفی پیدا کنند.

میرزانیا، استمرار این مراسم را با وجود وقفه دوران کرونا، حاصل ارادت مردم به حضرت زهرا(س) می‌داند و افزود: دوران کرونا ناچار شدیم برگزاری شب شعر را متوقف کنیم، اما دوام این مراسم را چیزی جز لطف حضرت زهرا(س) نمی‌دانم. باور دارم حضرت زهرا(س) خیمه خود را در این روستا و در بخش سیمکان برپا کرده‌اند و مردم نیز این محبت را با جان و دل پذیرفته‌اند. همین همراهی و ارادت باعث شده این محفل همچنان پابرجا بماند.

حضور ۱۰ شاعر بومی در برنامه

به گفته او، امسال حدود ۱۰ شاعر از شهرهای مختلف در این برنامه شعرخوانی می‌کنند. مهمانانی از اصفهان، زرین‌دشت، داراب، جهرم، لار، گراش و شیراز در کنار شاعران بومی حضور دارند و برخی از آنها برای نخستین بار به این محفل آمده‌اند. برگزارکنندگان تلاش کرده‌اند در کنار دعوت از شاعران شناخته‌شده، فرصتی نیز برای معرفی ظرفیت‌های ادبی منطقه فراهم کنند؛ به‌طوری‌که قاری مراسم و یکی از شاعران امسال نیز از فرزندان بخش سیمکان هستند.

اما حمایت مردم از این محفل تنها به حضور در مراسم محدود نمی‌شود. هزینه‌های برگزاری شب شعر نیز با کمک اهالی تأمین می‌شود.

مبرزانیا در این‌باره توضیح می‌دهد: تمام هزینه‌های شب شعر از کمک‌های مردمی تأمین می‌شود و تقریباً به هیچ ارگان یا نهاد خاصی وابستگی نداریم. با آغاز ایام فاطمیه، مردم روستا و بخش پای کار می‌آیند؛ یکی یک میلیون تومان کمک می‌کند، دیگری ۵۰۰ هزار تومان یا حتی ۱۰۰ هزار تومان. بعضی‌ها هم به‌جای کمک نقدی، چای، خرما و اقلام مورد نیاز مراسم را نذر می‌کنند. همین کمک‌های کوچک و بزرگ در کنار هم هزینه‌های برنامه و پذیرایی از شاعران را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: هر سال در کنار شب شعر، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرس غذا نیز تهیه و میان حاضران توزیع می‌شود. مردم خودشان را صاحب این محفل می‌دانند و برای ماندگاری آن تلاش می‌کنند. امروز تقریباً هر شاعری که در بخش سیمکان فعالیت می‌کند، به‌نوعی با این محفل ارتباط دارد و این برای ما دستاورد ارزشمندی است.

ثبت و نگهداری آثار شاعران

دبیر ادبی این برنامه با بیان اینکه ثبت و نگهداری آثار شاعران نیز از دیگر برنامه‌های برگزارکنندگان است گفت: شعرخوانی‌ها را ضبط و نگهداری می‌کنیم و هر سال دوستانمان در شبکه تلویزیونی صداوسیما نیز بخش‌هایی از این شب شعر را به تصویر می‌کشند. علاوه بر این، تصمیم داریم در یک دوره ۱۵ساله، مجموعه‌ای از اشعار شاعرانی را که در این سال‌ها در شب شعر فاطمی حضور داشته‌اند، در قالب کتاب منتشر کنیم تا حاصل این سال‌ها تلاش و همراهی شاعران برای آیندگان باقی بماند.



وی با اشاره به اینکه این شب شعر حدود ۱۰ سال است در کلاکلی برگزار می‌شود، می‌افزاید: امروز این مراسم برای مردم منطقه به یک قرار فرهنگی شناخته‌شده تبدیل شده است. از مسئولان گرفته تا کارگران، کارمندان و دیگر اقشار مردم می‌دانند با آغاز ایام فاطمیه، خیمه این محفل در حسینیه روستا برپا می‌شود و مردم برای برگزاری آن پای کار می‌آیند.

شعر فاطمی؛ روایت محبت و معرفت

عمار موحدیان، شاعر مهمان از تهران، نیز که برای حضور در دهمین شب شعر فاطمی «دریای نور» به کلاکلی سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شعر فاطمی فرصتی برای بازخوانی شخصیت و جایگاه حضرت زهرا(س) است.

وی ادامه داد: شعر آیینی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که تنها به بیان احساسات و عواطف محدود نشود و در کنار آن، به شناخت و معرفت درباره شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) نیز توجه داشته باشد.

این شاعر آئینی حضور دیگر شاعران در محافلی مانند «دریای نور» را فرصتی برای ارتباط میان شاعران شهرهای مختلف و معرفی استعدادهای تازه می‌داند و بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی در گسترش شعر آیینی تأکید می‌کند.

فاضل رفیعی غیاثی، شاعر دارابی حاضر در این مراسم در گفتگو با خبرنگار نیز بر اهمیت برگزاری محافل ادبی در شهرستان‌ها و روستاها تأکید کرد و گفت: حضور شاعران شهرهای مختلف در کلاکلی را فرصتی برای نزدیک‌ترشدن فعالان شعر آیینی و تبادل تجربه میان آنها است.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی که با همراهی مردم برگزار می‌شوند، می‌توانند به معرفی ظرفیت‌های ادبی شهرستان‌ها کمک کنند.