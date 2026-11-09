به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پولیتیکو به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات فنلاندی و نروژی طی ماه های گذشته انجام گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بررسی کرده اند.

بر اساس این گزارش، مقامات کشورهای مذکور به دنبال گفتگوی مشترک با پوتین هستند چرا که معتقدند این روند باید قبل از آغاز مذاکرات جنگ اوکراین در ابوظبی صورت پذیرد.

در این گزارش آمده است که کشورهای اروپایی دیگر به آمریکا در خصوص مسئله حمایت از منافع این کشورها و اوکراین اعتمادی ندارند.

یک مسئول برجسته اروپایی نیز گفت که این مسئله مهم است که ترامپ تنها رهبر غربی که با پوتین گفتگو می کند نباشد.

قرار مذاکرات ابوظبی روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر کنونی پشت درهای بسته در خصوص تضمین های امنیتی جنگ اوکراین برگزار شود.