به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۲ رأس گوساله به ارزش ۱۰ میلیارد ریال پس از کشف توسط مأموران انتظامی شهرستان سقز، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: مأموران انتظامی سقز در جریان گشت‌زنی، این تعداد دام قاچاق را در یک دستگاه خودرو شناسایی و کشف کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و مستندات کافی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست.

رحیمیان بیان کرد: متهم علاوه بر ضبط احشام مکشوفه، به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.