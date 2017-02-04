به گزارش خبرنگار مهر و طبق اعلام اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تغییراتی در جدول پخش فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه ایجاد شده است.

براین اساس و طبق جدول جدید امروز شنبه ۱۶ بهمن در ۲ سانس و راس ساعت های ۱۷ و ۲۱ فیلم «ترومای سرخ(تقصیر من نیست)» در سینما آزادی کرمانشاه اکران می‌شود.

براساس این گزارش فیلم «بن بست وثوق» نیز راس ساعت ۱۹ در سینما آزادی اکران خواهد شد.

هم‌چنین براساس برنامه زمانبندی جدید امروز «ترومای سرخ(تقصیر من نیست)» راس ساعت ۱۹ به روی پرده سینما فرهنگ کرمانشاه خواهد رفت.

طی این اعلام و جدول جدید برنامه‌ها، فیلم «بن بست وثوق» نیز در ۲ سانس ساعت ۱۷ و ۲۱ در سینما فرهنگ کرمانشاه اکران می‌شود.

با توجه به تغییرات احتمالی در جدول پخش فیلم ها، خبرگزاری مهر روزانه اسامی فیلم های در دست اکران در کرمانشاه را اعلام می کند.

لازم به ذکر است، «حمید کاویانی» کارگردان «بن بست وثوق» از هنرمندان کرمانشاهی و فرزند شهید کاویانی است که پایانه مسافری کرمانشاه نیز به این عنوان نامگذاری شده است.