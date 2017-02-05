  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

در چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر کرمانشاه؛

«آذر» و «دعوتنامه» امروز در کرمانشاه اکران می‌شود

«آذر» و «دعوتنامه» امروز در کرمانشاه اکران می‌شود

کرمانشاه- چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر در استان کرمانشاه با اکران دو فیلم «آذر» و «دعوتنامه» همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه نیز دو ۲ فیلم در ۳ سانس و در سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه اکران می شود.

براین اساس امروز یکشنبه فیلم «آذر» در ۳ سانس به روی پرده سینماهای کرمانشاه می رود و در ساعات ۱۵ و ۲۱ در سینما آزادی اکران خواهد شد. هم چنین این فیلم راس ساعت ۱۹ به روی پرده سینما فرهنگ کرمانشاه می رود.

طی برنامه زمانبندی تعیین شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فیلم «دعوتنامه» نیز راس ساعت های ۱۵ و ۲۱ به روی پرده سینما فرهنگ خواهد رفت و راس ساعت ۱۹ در سینما آزادی اکران می شود.

فیلم «آذر» را «محمد حمزه ای» کارگردانی می کند و فیلمنامه آن را «احسان بیگلری» به نگارش در آورده است.

  «نیکی کریمی و حمیدرضا آذرنگ» نیز بازیگران این فیلم جشنواره فجر امسال هستند. تهیه کنندگی آن را نیز «نیکی کریمی» عهده دار است.

«مهرداد فرید» نیز کارگردانی و تدوین فیلم «دعوتنامه» را به عهده دارد و «حمید چمنی» نیز فیلم نامه آن را به نگارش در آورده است.

«میترا حجار، شقایق فراهانی وحمید ضا آذرنگ» از بازیگران این فیلم هستند و «مهرداد فرید» نیز تهیه کننده آن است.

کد مطلب 3897448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها