به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه نیز دو ۲ فیلم در ۳ سانس و در سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه اکران می شود.

براین اساس امروز یکشنبه فیلم «آذر» در ۳ سانس به روی پرده سینماهای کرمانشاه می رود و در ساعات ۱۵ و ۲۱ در سینما آزادی اکران خواهد شد. هم چنین این فیلم راس ساعت ۱۹ به روی پرده سینما فرهنگ کرمانشاه می رود.

طی برنامه زمانبندی تعیین شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فیلم «دعوتنامه» نیز راس ساعت های ۱۵ و ۲۱ به روی پرده سینما فرهنگ خواهد رفت و راس ساعت ۱۹ در سینما آزادی اکران می شود.

فیلم «آذر» را «محمد حمزه ای» کارگردانی می کند و فیلمنامه آن را «احسان بیگلری» به نگارش در آورده است.

«نیکی کریمی و حمیدرضا آذرنگ» نیز بازیگران این فیلم جشنواره فجر امسال هستند. تهیه کنندگی آن را نیز «نیکی کریمی» عهده دار است.

«مهرداد فرید» نیز کارگردانی و تدوین فیلم «دعوتنامه» را به عهده دارد و «حمید چمنی» نیز فیلم نامه آن را به نگارش در آورده است.

«میترا حجار، شقایق فراهانی وحمید ضا آذرنگ» از بازیگران این فیلم هستند و «مهرداد فرید» نیز تهیه کننده آن است.