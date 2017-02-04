۶۰درصد پروازهای عبوری ایران به مقصد ترکیه و اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید اکبری افزود: اکنون در این مسیر سه راه هوایی تعریف شده است و درصددیم با همکاری شورای امنیت ملی این مسیر هوایی را به چهار مسیر افزایش دهیم که در این صورت دو راه به صورت رفت و برگشت به سمت اروپا و دو راه به صورت رفت و برگشت به سمت جنوب خواهیم داشت.

وی ادامه داد: مسیر دیگری هم جنوب خلیج فارس را به شمال کشور متصل می‌کند تا از طریق کشورهای آسیای میانه به طرف قطب شمال و از آنجا به قاره امریکا ادامه یابد.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، گفت: در دوران پسا برجام فضای خرید تجهیزات ناوبری هوایی، راداری و کمک ناوبری برای شرکت فرودگاه های کشور فراهم شد.

به گفته اکبری، شرکت فرودگاه ها درصدد است هرگونه خرید تجهیزات مورد نیاز ناوبری و فرودگاهی مورد نیاز خود را از شرکت های خارجی با انتقال تکنولوژی انجام دهد، پیش از لغو تحریم ها انتخاب زیادی نداشتیم، اما با اجرایی شدن برجام امکان انتخاب شرکت های خارجی باز شده و هدف از خریدهای تجهیزات فرودگاهی انتقال دانش و تولید آن در داخل کشور با مشارکت شرکت های دانش بنیان است.

وی افزود: شرکت های ایرانی و فرودگاه ها تحت تاثیر تحریم های ظالمانه به مدت طولانی با مشکلات تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز مواجه بودند و نتوانستند به صورت مطلوب نیازهای تجهیزاتی خود را در سال های گذشته تهیه کنند.

اکبری تاکید کرد: برای افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران به دنبال ایجاد جذابیت بیشتر برای شرکت های هوایی هستیم تا پروازهای آنها همچنان از آسمان ایران تداوم داشته باشد.

معاون شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی کشور اضافه کرد: شرکت فرودگاه‌ها برای ارتقای امنیت در راه های هوایی به دنبال کاربردی کردن هدایت ماهواره ای پروازهای هوایی است و با برنامه ریزی های مناسب درصددیم تمام نشست و برخاست پروازهای هوایی در فرودگاه‌های ایران را بر اساس کنترل های ماهواره ای انجام دهیم.

وی گفت: با توجه به لغو تحریم های ظالمانه، شرکت های ایرانی خرید هواپیماهای جدید را در دستور کار خود قرار داده اند، براساس برنامه ریزی انجام شده، شرکت فرودگاه ها درصدد است تا ۵ سال آینده هدایت تمام هواپیماها در آسمان ایران به صورت ماهواره ای انجام شود.

اکبری اضافه کرد: بروز رسانی کنترل پروازهای هوایی در مسیرهای هوایی فرودگاه های امام، مهرآباد، مشهد و اصفهان اهمیت زیادی دارد.

به گفته این مقام مسئول در شرکت فرودگاه های کشور، بالاترین تکنولوژی های هوایی در هدایت پروازها به صورت ماهواره ای است و شرکت فرودگاه ها نیز نباید از این برنامه عقب بماند.