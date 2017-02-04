«منفعت های شخصی و تجاری» ترامپ عامل همکاری آمریکا با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی سیدافقهی در گفت و گو با رادیو، در خصوص همراهی استراتژیک دولت امریکا با عربستان و استقرار ناوشکن جدید امریکا در سواحل یمن، به روابط عربستان و آمریکا در زمان دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: برخلاف ادعاهایی که ترامپ در نطق های انتخاباتی خود اعلام می کرد که ما با عربستان برخورد خواهیم کرد، این فقط نوعی فریب تبلیغاتی بود و زهر چشم گرفتن از صعودی ها تا باج بیشتری را از آنها بگیرد.

وی بزرگترین دلیل تناقض گویی گفتار و رفتار ترامپ را در محروم و منع کردن ورود شهروندان هفت کشور عربی و اسلامی بدون درج نام عربستان صعودی، قطر و امارات که مصدر و منبع حمایت از تروریست هستند، دانست و اظهار داشت: متاسفانه می بینیم اسم عربستان چه در لیست تروریسم فکری و چه در لیست تروریسم لژستیکی و تبلیغاتی وارد نشده است.

تحلیلگر مسایل غرب آسیا با یادآوری اینکه عربستان سعودی در کنگره امریکا محکوم بوده و علیه این کشور در کنگره قانون جاستا مصوب شده، در عین حال بیان داشت: ولی می بینیم ترامپ با ملک سلمان ارتباط تلفنی برقرار می کند و الان هم می خواهند جبهه متحد علیه ایران و مقاومت تشکیل دهند.

وی با اشاره حمایت های بی چون و چرای غیر منطقی و ذلیلانه صعودی ها و اماراتی ها از قانون منع ورود شهروندان ایرانی و غیر ایرانی به آمریکا، گفت: عربستان و امارات از این قانون به شدت حمایت مطلق می کنند در حالیکه اگر اسم کشور خودشان هم در این لیست بود این حمایت را نمی کردند.

سیدافقهی منفعت های شخصی و تجاری ترامپ را عاملی برای همراهی آمریکا با عربستان دانست و گفت: چون ترامپ در بسیاری از این کشورها مخصوصا در امارت و عربستان سعودی سرمایه گذاری کرده و پروژه هتل سازی و مسکن در آن کشورها دارد قطعا نگاه ترامپ قبل از اینکه به فکر منافع ایالات متحده امریکا باشد به فکر منافع خودش و شرکت و شرکایش است.