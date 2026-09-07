سینما نور کرمان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید محسن‌نژاد، با اعلام خبر ثبت سینما نور در فهرست آثار ملی کشور گفت: پس از تشکیل، تکمیل و ارسال پرونده ثبت ملی سینما نور به شورای ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ملی، این بنا به دلیل دارا بودن شان ملی و تاریخی، با شماره ثبت ۳۴۵۶۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی با اشاره به اهمیت ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور افزود: ثبت ملی آثار، اقدامی اساسی در مسیر شناسایی، صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است و این فرآیند موجب می‌شود ارزش‌ها، ویژگی‌ها و هویت تاریخی آثار واجد ارزش در چارچوب ضوابط و قوانین میراث‌فرهنگی مورد توجه و حفاظت قرار گیرد.

وی ادامه داد: سینما نور به‌عنوان یکی از بناهای واجد ارزش شهر کرمان، تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی و هویت فرهنگی، هنری و اجتماعی این شهر را نمایندگی می‌کند و ثبت آن در فهرست آثار ملی، گامی مهم در راستای حفاظت از این بخش از میراث فرهنگی کرمان و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

محسن‌نژاد، خاطرنشان کرد: ثبت ملی بناهای تاریخی و واجد ارزش، علاوه بر تثبیت جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها، زمینه را برای برنامه‌ریزی و اقدامات تخصصی در حوزه حفاظت، مرمت و احیا این آثار فراهم می‌کند، بر همین اساس، اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار واجد ارزش استان را با جدیت دنبال می‌کند تا ضمن صیانت از میراث ارزشمند کرمان، زمینه بهره‌گیری اصولی و پایدار از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان تاکید کرد: فهرست آثار ملی کشور، سندی مهم برای حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی ایران است و هر اثر ثبت‌شده، بخشی از روایت تاریخی سرزمین را در خود حفظ می‌کند، از این رو شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش استان کرمان می‌تواند نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان و تقویت جایگاه آن در عرصه گردشگری فرهنگی داشته باشد.