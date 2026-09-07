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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

سینما نور کرمان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید 

سینما نور کرمان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید 

کرمان- مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از ثبت سینما نور شهر کرمان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید محسن‌نژاد، با اعلام خبر ثبت سینما نور در فهرست آثار ملی کشور گفت: پس از تشکیل، تکمیل و ارسال پرونده ثبت ملی سینما نور به شورای ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ملی، این بنا به دلیل دارا بودن شان ملی و تاریخی، با شماره ثبت ۳۴۵۶۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی با اشاره به اهمیت ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور افزود: ثبت ملی آثار، اقدامی اساسی در مسیر شناسایی، صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است و این فرآیند موجب می‌شود ارزش‌ها، ویژگی‌ها و هویت تاریخی آثار واجد ارزش در چارچوب ضوابط و قوانین میراث‌فرهنگی مورد توجه و حفاظت قرار گیرد.

وی ادامه داد: سینما نور به‌عنوان یکی از بناهای واجد ارزش شهر کرمان، تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی و هویت فرهنگی، هنری و اجتماعی این شهر را نمایندگی می‌کند و ثبت آن در فهرست آثار ملی، گامی مهم در راستای حفاظت از این بخش از میراث فرهنگی کرمان و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

محسن‌نژاد، خاطرنشان کرد: ثبت ملی بناهای تاریخی و واجد ارزش، علاوه بر تثبیت جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها، زمینه را برای برنامه‌ریزی و اقدامات تخصصی در حوزه حفاظت، مرمت و احیا این آثار فراهم می‌کند، بر همین اساس، اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار واجد ارزش استان را با جدیت دنبال می‌کند تا ضمن صیانت از میراث ارزشمند کرمان، زمینه بهره‌گیری اصولی و پایدار از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان تاکید کرد: فهرست آثار ملی کشور، سندی مهم برای حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی ایران است و هر اثر ثبت‌شده، بخشی از روایت تاریخی سرزمین را در خود حفظ می‌کند، از این رو شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش استان کرمان می‌تواند نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان و تقویت جایگاه آن در عرصه گردشگری فرهنگی داشته باشد.

کد مطلب 6940228

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