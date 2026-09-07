عبدالعاطی: رود نیل یکی از ارکان اساسی امنیت ملی مصر و سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قاهره الاخباریه، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر امروز دوشنبه با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد که منطقه شاهد تحولات بسیار خطرناکی است که امنیت کشورهای عربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در جریان سخنرانی خود در کنفرانس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره افزود: منطقه عربی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است که هماهنگی و اقدام مشترک را ضروری می‌کند.

وی درباره وضعیت غزه نیز گفت: این منطقه با یک فاجعه انسانی بی‌سابقه مواجه است. تنها راه دستیابی به صلحی فراگیر در منطقه، پایان دادن به اشغالگری اسرائیل است.

وی همچنین مخالفت مصر با تحمیل واقعیت‌های جدید در سرزمین‌های فلسطینی را اعلام کرد و گفت باید اجرای مرحله دوم طرح ترامپ درباره غزه ادامه یابد.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه اظهار داشت: نمی‌توان ادامه وضعیت کنونی در غزه و کرانه باختری را پذیرفت.

وی افزود: مصر با هرگونه تلاش برای تجزیه کشورها یا ایجاد نهادهای موازی با نهادهای قانونی و مشروع آنها مخالف است.

این مقام مصری تأکید کرد که چالش‌های پیش روی کشورهای عربی، گفتگویی شفاف را ضروری می‌کند و کشورهای عربی به مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها نیاز دارند که یک دیدگاه عربی برای مقابله با این چالش‌ها ارائه دهد.

وزیر خارجه مصر درباره دریای سرخ نیز گفت: امنیت و حکمرانی این دریا، مسئولیتی مشترک و انحصاری بر عهده کشورهای ساحلی آن است.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت از امنیت آبی کشورهای مصر و سودان به‌عنوان کشورهای پایین‌دست رود نیل تأکید کرد و خواستار مقابله قاطع با اقدامات یکجانبه درباره رود نیل شد.

وزیر خارجه مصر تصریح کرد: رود نیل یکی از ارکان اساسی امنیت ملی مصر و سودان است.

وی همچنین مخالفت مصر با کوچ اجباری فلسطینیان و سیاست الحاق در کرانه باختری را اعلام کرد.

وزیر امور خارجه مصر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مصر طرحی برای ایجاد ترتیبات امنیتی عربی با هدف تقویت توان جمعی برای حفاظت از امنیت کشورهای عربی ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه مصر آماده است طرحی جامع درباره ترتیبات امنیتی عربی تدوین کند، تأکید کرد: ما به ترتیبات عربی نیاز داریم که توان بازدارندگی و مهار بحران‌ها در آنها بیشتر باشد.