تعرفه صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، عبدالحکیم ریگی درباره افزایش تعرفه‌های وارداتی به پاکستان گفت: در حال حاضر تعرفه‌ها برای بخشی از کالاهای صادراتی ایران افزایش پیدا کرده و لازم است به‌طور دقیق مشخص شود این افزایش شامل چه محصولاتی و با چه نرخی اعمال می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: در تجارت دو کشور، بخشی از کالاها مشمول توافقات ترجیحی هستند و نرخ تعرفه آنها بر اساس همین توافقات تعیین می‌شود؛ اما افزایش اخیر تعرفه‌ها می‌تواند روند تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان با اشاره به تأثیر این تصمیم بر صادرات ایران گفت: افزایش تعرفه بدون تردید می‌تواند بر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار پاکستان اثر بگذارد و هزینه صادرات را افزایش دهد. به همین دلیل، موضوع از سوی اتاق مشترک در حال پیگیری و رایزنی است.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که ایران و پاکستان پیش از این برای افزایش حجم مبادلات تجاری هدف‌گذاری کرده‌اند، باید به سمت کاهش موانع و ایجاد یک چارچوب پایدار برای تجارت حرکت کنیم.تجارت آزاد میان دو کشور یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به این هدف است.

وی با بیان اینکه اتاق مشترک ایران و پاکستان پیگیری موضوع تجارت آزاد را در دستورکار دارد، گفت: پیشنهاد تجارت آزاد میان دو کشور مطرح شده و اتاق مشترک نیز در حال رایزنی و پیگیری این موضوع است.البته برای اجرایی شدن تجارت آزاد، دولت‌ها و مجالس دو کشور باید مراحل قانونی لازم را طی کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان ادامه داد: اگر توافق تجارت آزاد به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از موانع تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت و صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور می‌توانند در یک فضای شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر فعالیت کنند.

ریگی درباره وضعیت کامیون‌های متوقف‌شده در مرز پیشین از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: افزایش تعرفه به معنای ممنوعیت تجارت نیست و باید هرچه سریع‌تر وضعیت کامیون‌هایی که در مرز معطل مانده‌اند مشخص شود تا روند ترخیص و جابه‌جایی کالاها با مشکل بیشتری مواجه نشود.

وی تصریح کرد: در کنار پیگیری مسائل فوری مانند کامیون‌های متوقف‌شده و تعرفه‌های جدید، موضوع اصلی باید ایجاد یک سازوکار بلندمدت برای توسعه تجارت ایران و پاکستان باشد.تجارت آزاد می‌تواند چنین چارچوبی را فراهم کند.