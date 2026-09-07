هشدار به روز رسانی اضطراری برای کروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، سالواتور گولیزیا محقق امنیتی این باگ را در مرورگر مذکور رصد کرده که حدود ۳.۶ میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد و آن را به گوگل اعلام کرده است.

این شرکت فناوری آمریکایی اعلام کرده باگ مذکور یک شکاف روز صفر است که هکرها از آن استفاده کرده اند. این نوع شکاف ها معمولا نگران کننده هستند زیرا توسعه دهندگان نرم افزار قبلا آن را شناسایی نکرده اند. به عبارت دیگر هیچ روز برای محافظت در برابر آن وجود نداشته است.

به روز رسانی کروم برای ویندوز، مک او اس و لینوکس شامل ۱۲ وصله ترمیم امنیتی برای این شکاف است. گوگل جزئیات دقیق درباره این شکاف فراهم نکرده تا کاربران فرصت به روز رسانی مرورگرشان را داشته باشند.

به نظر می رسد این مشکل امنیتی می‌تواند با فریب دادن فرد برای بازدید از یک صفحه HTML حاوی کد مخرب مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این کار می‌تواند به‌طور بالقوه به مهاجمان اجازه دهد کنترل تب مرورگر تحت تأثیر را در اختیار بگیرند. چنین اقدامی ممکن است به مهاجمان امکان دهد سیستم را از کار بیندازند، کد مخرب اجرا یا داده‌های حساس را سرقت کنند.

هیچ جزئیاتی درباره اینکه چه کسی از نقص امنیتی مذکور سو استفاده می‌کند، چه تعداد افرادی قربانی آن شده‌اند، یا چه کسانی هدف این حمله قرار گرفته‌اند ارائه نشده است.