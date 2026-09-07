به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود و در فهرست اعلام‌شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، نفرات مطرحی از قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ژاپن و... دیده می‌شوند.

فهرست اولیه کشتی‌گیران حاضر در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مسیر فرنگی‌کاران ایران برای رسیدن به مدال طلا را تا حد زیادی مشخص کرده است.

تیم ایران در شش وزن با سجاد عباس‌پور، جواد رضایی، علیرضا عبدولی، غلامرضا فرخی، امیرسام محمدی و امین میرزازاده روی تشک خواهد رفت و بررسی ترکیب اوزان نشان می‌دهد برخی از ستاره‌های صاحب‌نام کشتی فرنگی جهان و آسیا نیز در مسیر نمایندگان ایران قرار دارند. البته اتحادیه جهانی کشتی تأکید کرده که اسامی کشتی‌گیران ممکن است تغییر کند.

۶۰ کیلوگرم؛ عباس‌پور برابر ستاره قرقیزستان

سجاد عباس‌پور در نخستین وزن ترکیب ایران با یکی از بزرگ‌ترین نام‌های حاضر در کشتی فرنگی آسیا روبه‌رو خواهد بود.ژولامان شارشنبکوف، مهم‌ترین رقیب نماینده ایران در فهرست فعلی ناگویا به شمار می‌رود. این کشتی‌گیر قرقیزستانی تنها یک مدعی آسیایی نیست و سابقه درخشش در بالاترین سطح کشتی فرنگی جهان را دارد. همین جایگاه بین‌المللی باعث می‌شود او در میان نفرات حاضر در ناگویا، اصلی‌ترین مانع عباس‌پور برای رسیدن به طلای بازی‌های آسیایی باشد. البته علیشیر گانیف از ازبکستان نیز در فهرست ناگویا حضور دارد و در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مدال طلا رسید. در واقع عباس‌پور در وزنی قرار گرفته که علاوه بر یک ستاره جهانی، قهرمان آسیا را هم پیش روی خود دارد.

۶۷ کیلوگرم؛ جدال رضایی با قهرمان آسیا

در ۶۷ کیلوگرم، رزاق بیشک‌یف از قرقیزستان را می‌توان اصلی‌ترین رقیب جواد رضایی دانست. دلیل این انتخاب بیش از هر چیز، شرایط فعلی و نتیجه اخیر این کشتی‌گیر است. بیشکی‌یف در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مدال طلا رسید و در دیدار نهایی،حریف ژاپنی خود را شکست داد. این نتیجه باعث می‌شود کشتی‌گیر قرقیزستانی در میان نفرات حاضر در ناگویا، مهم‌ترین مدعی این وزن باشد. با این حال، ۶۷ کیلوگرم نیز وزن ساده‌ای نیست. آیت‌جان خالماخانوف از ازبکستان و همچنین چونگ هانجه از کره جنوبی از دیگر نفرات قابل توجه حاضر در این وزن هستند.

۷۷ کیلوگرم؛ عبدولی و بزرگ‌ترین چالش تیم ایران

اگر بخواهیم از میان تمام اوزان، یکی از جدی‌ترین رقبای فرنگی‌کاران ایران را انتخاب کنیم، بدون تردید باید به ۷۷ کیلوگرم و نام آکژول محموداف، قهرمان جهان از قرقیزستان اشاره کرد که مدتی به وزن ۸۲ کیلوگرم رفته بود، بار دیگر به ۷۷ کیلوگرم بازگشته است. علیرضا عبدولی در ناگویا با یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های کشتی فرنگی جهان روبه‌رو خواهد شد. محموداف در سال‌های اخیر همواره یکی از چهره‌های اصلی این وزن بوده و کارنامه درخشانی دارد. محموداف در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نیز بار دیگر به مدال طلا رسید و در فینال، علی اسکوی ایرانی را شکست داد. حضور او در ناگویا، ۷۷ کیلوگرم را به یکی از سخت‌ترین اوزان برای تیم ایران تبدیل کرده است.

البته نائو کوساکا، قهرمان المپیک پاریس در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، تمرینات خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی از سر گرفته است. کوساکا در شرایطی برای دفاع از اعتبار خود در آسیا آماده می‌شود که هنوز خاطره طلای تاریخی او در المپیک پاریس تازه است و ژاپنی‌ها امیدوارند ستاره ۷۷ کیلوگرم خود را این بار با طلای بازی‌های آسیایی روی سکوی نخست ببینند.

۸۷ کیلوگرم؛ فرخی و رقیبی که در فینال آسیا شکستش داد

در ۸۷ کیلوگرم، اصلی‌ترین رقیب غلامرضا فرخی، آسان ژانیشوف از قرقیزستان است. این دو کشتی‌گیر در فینال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مقابل هم قرار گرفتند و ژانیشوف با نتیجه ۱۱ بر ۴ فرخی را شکست داد و مدال طلای آسیا را به دست آورد. این نتیجه باعث شد تا کشتی‌گیر قرقیزستانی جدی‌ترین رقیب نماینده ایران در ناگویا باشد. در این وزن نفراتی مانند شمیل اوژائف قزاقستان و کومار سونیل هند حضور دارند.

۹۷ کیلوگرم؛ جدال محمدی با مدعی

۹۷ کیلوگرم شاید یکی از پیچیده‌ترین اوزان برای تعیین تنها یک رقیب اصلی باشد، چرا که چند کشتی‌گیر قابل توجه در فهرست ناگویا حضور دارند. با این حال، در شرایط فعلی، اسلام یولویف از قزاقستان را می‌توان یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های امیرسام محمدی دانست. یولویف در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ حضور داشت و در دیدار نیمه‌نهایی مقابل محمدهادی ساروی، نماینده ایران، با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. او پیش از آن نیز در مسابقات بین‌المللی نتایج قابل توجهی کسب کرده بود و یکی از مدعیان جدی این وزن به حساب می‌آید.

۱۳۰ کیلوگرم؛ میرزازاده و رقیب فینال قهرمانی آسیا

امین میرزازاده، یکی از پرافتخارترین نفرات ترکیب ایران، در سنگین‌وزن نیز با چند رقیب آسیایی روبه‌رو خواهد شد. در این مسابقات رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان حریف میرزازاده خواهد بود، البته او در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ تا فینال پیش رفت اما در دیدار نهایی مقابل میرزازاده با نتیجه قاطع ۹ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید. البته در سنگین‌وزن، کشتی‌گیرانی از کره جنوبی و ژاپن حضور دارند، اما نتیجه قهرمانی آسیا نشان می‌دهد میرزازاده در حال حاضر برتری محسوسی نسبت به مدعیان اصلی این وزن دارد.

ناگویا؛ آزمون مهم برای کشتی‌گیران ایرانی

نکته جالب دیگر در ترکیب تیم‌های حاضر، حضور دو کشتی‌گیر ایرانی در تیم ملی قطر است. عارف محمدی در وزن ۶۰ کیلوگرم و شاهین بداغی در ۷۷ کیلوگرم برای قطری‌ها به میدان خواهند رفت. با توجه به ترکیب اعلام‌شده، کار فرنگی‌کاران ایران در ناگویا چندان ساده نیست و حضور چهره‌هایی مانند شارشنبکوف، محموداف و خالماخانوف نشان می‌دهد که برای رسیدن به مدال طلا باید از سد رقبای جدی عبور کرد.

با توجه به فهرست فعلی، کشتی فرنگی ایران در ناگویا بیش از هر چیز با قدرت قرقیزستان روبه‌رو خواهد بود؛ تیمی که در چهار وزن از شش وزن ایران، یکی از اصلی‌ترین مدعیان را در اختیار دارد. با این حال، حضور چهره‌هایی از ازبکستان، قزاقستان، ژاپن و چین نیز نشان می‌دهد مسیر رسیدن فرنگی‌کاران ایران به طلای بازی‌های آسیایی، مسیری بدون چالش نخواهد بود.

در چنین شرایطی، بازی‌های آسیایی ناگویا برای کشتی ایران فقط یک میدان برای افزایش تعداد مدال‌ها نیست؛ بلکه آزمونی مهم برای ارزیابی آمادگی نفرات در آستانه یکی از مهم‌ترین رویدادهای فصل خواهد بود.

فاصله حدود یک‌ماهه میان ناگویا و مسابقات جهانی قزاقستان، کادر فنی را با تصمیمی مواجه کرده؛ تصمیمی که می‌تواند هم بر نتیجه ایران در بازی‌های آسیایی و هم بر عملکرد تیم ملی در رقابت‌های جهانی تأثیرگذار باشد. بنابراین ناگویا علاوه بر اهمیت مدال‌آوری، فرصتی برای شناخت دقیق‌تر شرایط فنی کشتی‌گیران و تعیین مسیر تیم ملی برای حضور قدرتمند در میدان جهانی قزاقستان خواهد بود.