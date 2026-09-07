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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

لغو خروج صیادان بازداشت شده هرمزگانی از امارات

لغو خروج صیادان بازداشت شده هرمزگانی از امارات

بندرعباس- مسئول نمایندگی وزارت خارجه در هرمزگان گفت: اجازه خروج و آزادی ۱۰ صیاد هرمزگانی که از اواخر مرداد امسال در امارات بازداشت شده بودند، دقایقی پیش لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد سلیمانی اظهار کرد: بلیط بازگشت صیادان دستگیر شده در امارات به بندرعباس صادر شده بود و همه هماهنگی‌ها لازم بین مسئولان ایرانی و اماراتی برای بازگشت آنان صورت گرفته بود.

وی گفت: در آخرین لحظه، طرف اماراتی بدون ارائه دلیل موجه، از خروج این شهروندان هرمزگانی جلوگیری کرد.

این در حالی است که مسئول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان صبح امروز از برنامه ریزی برای ورود این صیادان با پرواز کیش ایر از فرودگاه دبی در ساعت ۱۳ و سی دقیقه به میهن خبر داده بود و خانواده‌ها نیز برای استقبال، آماده بودند.

خانواده‌های ده صیاد اهل و ساکن شهرستان بندرلنگه اواخر مرداد به مسئولان هرمزگان اعلام کرده بودند که آنان برای صید به آب‌های خلیج فارس رفته و بازنگشته‌اند.

کد مطلب 6940002

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      بزن اماراتو

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