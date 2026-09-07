رستمی: یک نفر در ریزش معدن آلبلاغ اسفراین جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی، حسین رستمی اظهار کرد: در پی ریزش معدن آلبلاغ در شهرستان اسفراین که ساعت ۰۰:۴۶ بامداد امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه رخ داد، نجاتگران پایگاه عباسآباد و تیم آوار شعبه اسفراین به محل حادثه اعزام شدند.
وی در ادامه افزود: در این حادثه ۳ نفر دچار حادثه شدند که ۲ نفر مصدوم شدند و یک نفر نیز زیر آوار محبوس شد. نیروهای هلالاحمر پس از حضور در محل، اقدامات امدادی و آواربرداری را برای نجات مصدومان انجام دادند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: ۲ مصدوم حادثه، پس از انجام اقدامات امدادی، توسط هلالاحمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و فرد محبوسشده نیز با تلاش عوامل آتشنشانی از زیر آوار خارج و تحویل عوامل مربوطه شد.
رستمی گفت: عملیات امدادرسانی در معدن آلبلاغ با خارجسازی پیکر فرد فوتشده و تحویل آن به عوامل مربوطه پایان یافت.
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