تبعیت از ولایت فقیه موجب ایستادگی کشور در برابر استکبار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد غروی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری قم و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) برگزار شد، گفت: یشرفت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف از جمله در ابعاد علمی در کشور صورت گرفته است که این امر با وجود دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان در این مسیر قابل تقدیر است.

وی بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی در برابر فشارهای دنیای استکبار ایستاده و این تبعیت از ولایت فقیه بوده است که به عنوان یکی از ارکان انقلاب سبب حصول این موفقیت‌ها شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در کشور مشکلات متعددی داریم هر چند که خدمات بسیاری نیز در تقاط مختلف کشور ارائه شده است.

جامعه باید مشکلات قبل از انقلاب را بداند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم ستم شاهی در دروران طاغوت، اظهار داشت: سریال معمای شاه تنها به برخی از این جنایات اشاره کرده و کشور در آن زمان توسط بیگانگان و از بیرون مرزها مدیریت می‌شد.

آیت الله غروی بیان داشت: کشورمان در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات بسیاری داشت و جامعه امروز ما باید با این مشکلات آشنا شود تا بتواند در راستای حراست از آرمان‌های انقلاب ثابت قدم باشد.

وی افزود: ملت ایران با دست خالی در هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستادگی کرد و این ایمان مردم به وعده‌های الهی بود که آن‌ها را در برابر سختی‌ها مقاوم کرد.

استاد حوزه علمیه قم، حضور مردم در صحنه را یکی از ارکان و قدرت‌های انقلاب و نظام اسلامی برشمرد و بیان داشت: این حضور مردم در صحنه بوده که همواره کشور را از دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان مصون نگه داشته است.

وی افزود: تجهیزاتی که امروز دشمنان در اختیار دارند با گذشته قابل مقایسه نیست و ما نمی‌توانیم تنها به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی باشیم بلکه باید زیرساخت‌های لازم در این زمینه را فراهم و در اختیار ملت قرار دهیم.

اقتدار نظام نباید فراموش شود

آیت الله غروی با تأکید بر حفظ وحدت در کشور، افزود: اقتدار نظام در عرصه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی نباید فراموش شود و باید با وحدت و یکپارچگی اهداف والای انقلاب اسلامی را محقق کنیم.

وی با اشاره به امدادهای غیبی الهی در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با محوریت مردم و مرجعیت به پیروزی‌های زیادی دست یافت و نصرت الهی نیز در مقاطع مختلف و حساس انقلاب اسلامی به کمک ملت ایران آمده است.

کاهش استحکام خانواده‌ها

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مشکلات اجتماعی از جمله کاهش استحکام خانواده‌ها بیان داشت: این مسئله تهدیدی برای خانواده‌ها است.

وی اصالت اشتغال را برای مردان دانست و افزود: نباید به شیوه‌ای رفتار کرد که بسیاری از خانم‌ها مشغول به کار باشند و آقایان بیکار و زن باید به نقش‌های اصلی خود که همان تربیت فرزند است بپردازد.

آیت الله غروی عنوان کرد: حفظ بنیان خانواده یکی از اولویت‌های مورد نیاز جامعه اسلامی است که زنان در امر خانه‌داری نقش برجسته‌ای دارند و دشمنان نیز به دنبال تخریب بنیان خانواده‌ها هستند.