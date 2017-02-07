آوار آرزوهای دو بازیکن سرباز پرسپولیس/ آش نخورده و دهان سوخته!

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی در ابتدای این فصل یکی از بازیکنان آماده پرسپولیس بود. پیش از آغاز لیگ شانزدهم و در حالی که همه بازیکنان در حال سپری کردن تعطیلات بودند، این جوان با انگیزه، روزی دو نوبت به صورت اختصاصی در ورزشگاه درفشی فر تمرین می‌کرد و رویای پشت سر گذاشتن فصلی خوب باعث شد تا او تمرینات اختصاصی و پر فشار را به در کنار خانواده بودن ترجیح دهد.

نوراللهی حتی پیش از آغاز فصل با تصور آینده ای روشن برای خود، قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد تا محبوبیت خود را میان هواداران هم افزایش بدهد اما شرایط آنطور که او تصور می‌کرد پیش نرفت.

فصل آغاز شد و نوراللهی به بازیکنی تبدیل شد که تنها دقایق پایانی صرفا به عنوان بازیکن جایگزین به میدان می‌رفت. نوراللهی در هر مسابقه بهتر و بهتر ظاهر می‌شد اما این مساله تاثیری در تصمیم برانکو برای نیمکت نشینی این بازیکن نداشت.

نیمکت نشینی در سال منتهی به جام جهانی به مذاق هافبک آماده پرسپولیس خوش نیامد. نوراللهی که این شرایط ناخواسته را در پرسپولیس داشت، به یکباره تصمیم گرفت تا تیمش را عوض کند تا هم در سال منتهی به جام جهانی بیشتر دیده شود و هم بتواند دوران هفت ماهه خدمتش را پشت سر بگذارد. برای رسیدن به این خواسته، چه تیمی بهتر از تراکتورسازی تبریز که در این سالها اکثر بازیکنان سرباز لیگ برتر در این تیم خدمت کردند.

این انتقال موجب ناراحتی هواداران پرسپولیس شد چرا که آن ها اصلا دوست نداشتند در سالی که تیمشان مدعی اصلی قهرمانی است، تنها تیم تعقیب کننده آن ها تقویت شود.

این در شرایطی بود که در این میان، امید عالیشاه هم پس از دو هفته نیمکت نشینی فکر جدایی به سرش زد. کاپیتان دوم پرسپولیس که او هم از شرایطش در تیم راضی نبود، از تحصیل انصراف داد تا به عنوان بازیکن سرباز به تیم قلعه نویی برود. در این میان پرسپولیسی ماند که باید در لیگ قهرمانان آسیا بازی کند و یک نیمکت خالی از بازیکن.

همین موضوع باعث شد تا این دو بازیکن که به صورت خودخواسته خود را سرباز کردند و به تیم رقیب رفتند، از سوی هواداران و حتی مسئولان باشگاه بی تعصب خوانده شوند.. عالیشاه و نوراللهی اما این موضوع را به حضور در تیم ملی ترجیح دادند ولی روزهای زیادی را در تراکتورسازی بازی نکردند.

بعد از اعلام رای فیفا، مشخص شد که تراکتورسازی حق فعالیت در بازار نقل و انتقالات را نداشته و این دو بازیکن را بعد از اعلام این رای به خدمت گرفته است. موضوعی که باعث شد تا فدراسیون فوتبال هم اعلام کند خریدهای جدید تراکتورسازی که عالیشاه و نوراللهی دو نفر از آنها بودند، دیگر نمی توانند این تیم را همراهی کنند و حتی حق بازی در تیم های حرفه ای دیگر را هم ندارند؛ مسئله ای که آرزوهای این دو بازیکن را در حساسترین مقطع فوتبال ایران آوار کرد تا «آش نخورده و دهان سوخته» وصف حال این سربازها باشد.