به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده، سخنگوی شورای سیاستگذاری سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران درباره فرآیند واگذاری نمایشگاه به تشکلهای نشر گفت: پس از مصوبه شورای سیاستگذاری درباره نقشپذیری تشکلهای نشر در نمایشگاه کتاب تهران و با بررسیهای مختلف، ارائه طرحهایی در خصوص نحوه واسپاری نمایشگاه به کارگروهی با عنوان «کارگروه تفویض» محول شد.
وی افزود: در این کارگروه گفتگوهای مفصل کارشناسی با حضور رئیس نمایشگاه کتاب و نمایندگان منتخب صنف برگزار شد تا اینکه پیشنهادی از سوی صنف به این کارگروه ارسال شد مبنی بر اینکه امور اجرایی نمایشگاه در اختیار دو تشکل فراگیر کشور (اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت تعاونی ناشران ایران-آشنا) قرار گیرد. این پیشنهاد پس از تصویب در شورای تشکلهای نشر، در کارگروه تفویض مورد بررسی قرار گرفت.
امیرزاده با اشاره به تصویب این پیشنهاد در «کارگروه تفویض» گفت: پس از تصویب پیشنهادِ تشکلهای نشر مقرر شد امور اجرایی نمایشگاه در یک کارگروه منتخب از سوی دو تشکل و نفر هفتمی که از آن به عنوان «مرضی الطرفین» یاد میشود، انجام شود. در همین راستا هفت کمیته که با تصویب شورای سیاستگذاری به صنف نشر واگذار شده بود، اعم از کمیتههای اجرایی و رفاهی، پشتیبانی، تبلیغات، علمی فرهنگی، اطلاع رسانی، ناشران داخلی و ناشران خارجی به صنوف مرتبط این دو تشکل واگذار شد.
همچنین گفته وی، کمیتههایی که حاکمیتی بودند و قابلیت واگذاری نداشتند، مانند کمیته روابط عمومی، ستاد امور رسانهای و خبری، کمیته تشریفات، نظارت محتوایی، هیات رسیدگی به تخلفات و شورای نظارت و ارزیابی در اختیار معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: به دلیل تنوع دیدگاهها در تشکلهای نشر درباره چگونگی انتخاب این هیات هفت نفره، شاهد یک وقفه در معرفی مدیران کمیتههای نمایشگاه بودیم. تقریباً این وقفه قریب به ۲۵ روز طول کشید تا با کارگروه منتخب دو تشکل مجری نمایشگاه توانستند به اجماع برسند و مدیران کمیتهها را معرفی کنند.
امیرزاده ادامه داد: معاونت فرهنگی در این فرایند صبوری کرد تا تشکلهای نشر بتوانند به انسجام و تجمیع آرا دست یابند و ادامه مسیر نمایشگاه هموار شود. البته باید توجه داشته باشیم که اقدام به این بزرگی بدون این تنوع فکری غیرممکن است، باید این افکار منسجم میشدند و بر اساس آن تصمیات بعدی اتخاذ میشدند.
دبیر کارگروه تفویض با ابراز خرسندی از به اجماع رسیدن تشکلها گفت: در این مسیر ضلع سومی نیز شکل گرفت که پیشکسوتان حوزه نشر بودند که جا دارد از آنها تشکر شود. این مجموعه در رسیدن به اجماع کمک کردند تا صدای واحدی از صنف شنیده شود. این تنوع دیدگاهها نشان داد که اگر چه تنوع صدا در نشر وجود دارد، اما صنف نشر به منافع بلند مدت خود فکر میکند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در پایان تاکید کرد: این اختلاف نظرها در حوزه نشر طبیعی است و در جلسه روز پنجشنبه (۱۴ بهمن ماه) در یک فضای دوستانه با کمی تغییرات در هیات منتخب، عملاً راه برای اجرایی شدن تصمیمات شورای سیاستگذرای هموار شد. فراموش نکنیم که قرمز و آبی کردن فضای نشر به نفع هیچ کدام از فعالان و دست اندرکاران این عرصه نیست.
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