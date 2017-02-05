جنگنده های بومی صاعقه به صورت گسترده به کار گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان حمید واحدی فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز ضمن تبریک دهه مبارک فجر و روز نیروی هوایی گفت: نیروی هوایی ارتش یکی از مخلص‌ترین و آماده‌ترین نیروها در حفاظت از کشور و پیروی از ولایت فقیه است.

وی تصریح کرد: خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش هم از نظر ایمان و هم از نظر علم پروازی در سطح بسیار خوبی هستند و تا پای جان از کشور خود و اسلام دفاع خواهند کرد زیرا ایمان و اعتقاد سلاح اصلی آنان است.

فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز در خصوص اهمیت این پایگاه و خودکفایی تسلیحاتی صورت گرفته در نیروی هوایی ارتش اظهار داشت: اهمیت پایگاه شهید فکوری تبریز بر هیچ کس پوشیده نیست و این مهم دلیلی برای استفاده از بهترین و به روزترین امکانات فنی در این پایگاه است.

وی ادامه داد: جنگنده های بومی صاعقه با استفاده از دانش جوانان متخصص ایرانی در پایگاه شهید فکوری به صورت گسترده به کار گرفته می شود همچنین جنگنده های مختلف Mig۲۹ و اف۵۵ نیز با استفاده از توان کارکنان فنی نهاجا اورهال و مورد استفاده قرار می گیرد.

واحدی با اشاره به نقش پایگاه شهید فکوری در دوران دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس نیز از این پایگاه مأموریت های بسیار مهمی انجام شد که ثابت می کند در تمام سال های جنگ پایگاه شهید فکوری زنده و آماده مأموریت بود به همین دلیل بیش از ۱۵۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد که از این مقدار قریب به ۳۰ نفر از آنان خلبانان پایگاه هستند.

وی افزود: تعداد سورتی پروازهای این پایگاه در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۱ هزار مورد بوده است که آمار بسیار بالایی برای این پایگاه است و نشان می دهد در دوران جنگ پایگاه شهید فکوری همواره فعال بوده و هیچ زمان پا عقب نکشیده است.

فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تصریح کرد: هیچ پرنده زمین گیر در پایگاه فکوری وجود ندارد و همه جنگنده ها و تیز پروازان آماده پرواز و اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا هستند.

وی در پایان گفت: دشمنان به هیچ وجه فکر تعرض به کشور ما ندشته باشند زیرا سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی تا پای جان ایستاده اند و با اعتقاد می جنگند و ثابت شده که رزمنده ای که با ایمان می جنگد مقابل ده ها مرد جنگی می تواند ایستادگی کند.