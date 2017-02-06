معاون اول رئیس جمهور وارد فرودگاه آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به منظور افتتاح چندین پروژه مهم اقتصادی و بررسی مسایل و مشکلات، ظهر امروز وارد شهرستان آبادان شد. از مهمترین برنامه های سفر دو روزه جهانگیری، افتتاح یکی از طرح های ۵۵۰ هزار هکتاری و بازدید از یکی از کانون‌های مهم ریزگردهای خوزستان است.

وزای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی نیز معاون اول رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند.

نخستین برنامه وی بازدید از شروع عملیات پالایشگاه جدید نفت آبادان است. سپس در شرکت کشتی سازی اروندان حضور می یابد و کشتی کاتاماران با حضور این مقام مسئول به آب انداخته می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سفر خود همان روز به سمت ماهشهر حرکت می‌کند و در آنجا کارخانه روغن سازی خلیج فارس را در سایت بندر امام خمینی(ره) افتتاح می‌کند. همچنین پس از افتتاح شرکت پتروشیمی تخت جمشید و پتروشیمی کارون عازم اهواز می شود و در نشستی پیرامون طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، ریزگردها و مساله وضعیت آب و فاضلاب خوزستان شرکت می کند.

جهانگیری در دومین روز سفر خود به خوزستان در روز سه شنبه، ابتدا به بهبهان می رود و نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان که دو واحد گازی آن با ۳۶۲ مگاوات برق آماده بهره برداری است را افتتاح می کند و در ادامه به صورت ویدیو کنفرانس سه مرکز پست برق فوق توزیع فشار قوی خوزستان و نیروگاه ۷۵ مگاواتی برق آبی سد مارون (نیروگاه دوم) بهبهان افتتاح می شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در همان روز به شهرستان اندیکا سفر می کند و پروژه آب روستایی که به ۶۰ روستا آبرسانی می‌کند را بهره برداری خواهد کرد.

برنامه پایانی معاون اول رئیس جمهوری شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان در اهواز است و پس از آن عازم تهران می شود.