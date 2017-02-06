۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

حجازی به تمرین آبی ها آمد؛

در آخرین تمرین استقلال قبل از بازی با السد چه گذشت؟

آتیلا حجازی در آخرین تمرین امروز استقلال قبل از دیدار با السد حضور پیدا کرد و مورد استقبال کادر فنی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین آبی پوشان قبل از دیدار برابر السد عصر امروز در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد.

* آتیلا حجازی قبل از شروع تمرین به ورزشگاه آزادی رفت و مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان قرار گرفت و دقایقی نیز با علیرضا منصوریان و محمد خرمگاه صحبت کرد.

* بهتاش فریبا و نصرالله عبداللهی نیز در تمرین حاضر بوده و لحظاتی با آتیلاحجازی خاطرات گذشته را مرور کردند.

* مسئول امنیت ای اف سی که قرار است در آخرین تمرین دو تیم حضور داشته باشد به هنگام دیدن منصوریان، دقایقی با او به طور اختصاصی صحبت کرد.

* قبل از شروع تمرین منصوریان لحظاتی کوتاه با بازیکنانش صحبت کرد و از آنان خواست فردا آنچه را که در توان دارند برای پیروزی و شاد کردن دل هواداران به کار ببندند.

* پس از صحبت های سرمربی آبی پوشان، بازیکنان ابتدا بدنهای خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی پرداختند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان و از ساعت ۱۹ میزبان السد قطر در ورزشگاه آزادی خواهد بود.

