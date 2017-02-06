غرب قدر مبارزه ایران با تروریسم را ندانست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال خرازی که به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در جمع تعدادی از سفیران کشورهایی اروپایی، قاره آمریکا و نمایندگان تعدادی از سازمان های بین المللی فعال در ایران سخنرانی می کرد، گفت: ملت ایران بعد از انقلاب اسلامی توانست با حضور خود در صحنه و رهبری امام خمینی (ره) در برابر تجاوز رژیم صدام ایستادگی و دشمن را از خاک خود بیرون کند.

وی افزود: پس از جنگ تحمیلی هم توانستیم با اتکا به توان داخلی به خودکفایی دفاعی دست یابیم و هر آنچه برای دفاع نیاز داریم، در کشور خود تولید کنیم.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه کمتر کشوری در جهان توانسته است بدون اتکا به خارج، امنیت خود را تامین کند، افزود: ایران از مستقل ترین کشورهای جهان است که به این توانمندی دست یافته است، زیرا بر قدرت مردم خود متکی است.

خرازی تصریح کرد: چنین کشوری برای خود رسالت هایی نیز قائل است. ما نه تنها خود را موظف به تامین و حفظ امنیت خود می دانیم، بلکه خود را موظف به کمک به امنیت دیگر کشورها نیز می دانیم.به همین خاطر به دعوت کشورهای عراق و سوریه به کمک آنها شتافتیم تا بتوانند با سیل تروریسم مقابله کنند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اظهارات بسیاری از مقامات خارجی و صاحبنظران مبنی بر اینکه اگر کمک های ایران نبود، داعش بر بغداد و دمشق مسلط شده بود، اضافه کرد: طبیعتا اگر در سوریه و عراق نمی جنگیدیم، اکنون درون مرزهای خودمان باید با تروریست ها مقابله می کردیم.

وی سخنرانی خود را با این سوال ادامه داد: تصور کرده اید که اگر ایران به جنگ داعش نمی رفت، این گروه تروریستی چه موقعیتی در منطقه داشت؟ تصور کرده اید که اگر ایران به جنگ با تروریسم نمی پرداخت تروریست ها چه کارهایی در کشورهای دیگر از جمله اروپا می کردند؟

وی افزود: ایدئولوژی خطرناک و انحرافی داعش توانسته است نیروهای زیادی را از اروپا و آسیا جذب کند که برای آن کشورها خطرناک خواهند بود.

خرازی تاکید کرد: آنچه ایران انجام داد، نه تنها به نفع خود و منطقه بود، بلکه به نفع اروپایی ها و دیگر کشورهای جهان بود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه «به خوبی می دانید که چه کشورهایی در پس حمایت از تروریست ها در سوریه و حامی مالی داعش و النصره هستند» اضافه کرد: جای تاسف است که در برابر خدمات ایران، غربی ها نه تنها از خدمات ایران استقبال نکردند، بلکه حتی به حمایت از کشورهای حامی تروریسم روی آوردند.

وی گفت: انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که این کشورها به خوبی درک کنند خدمات ایران چه منافعی برای آنها داشته است، زیرا خطر تروریسم جهانی است. در حال حاضر که آتش بس در سوریه برقرار است تروریست ها با حمایت برخی کشورهای حامی تروریسم، در حال سازماندهی و جذب نیروهای بیشتر هستند. این نه تنها خطری برای خاورمیانه، بلکه برای دیگر کشورهاست.

خرازی افزود: داعش در اقصی نقاط جهان نیرو جذب کرده است و هر کدام از این نیروها بمب خطرناکی برای امنیت کشورهای مختلف هستند. درک این واقعیت ها ضروری است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بخش دیگری از سخنرانی اش با تشریح کارکرد و فعالیت های شورای راهبردی روابط خارجی، از سفیران و نمایندگان حاضر در این جلسه دعوت کرد ارتباط و تعامل بین شورا و مقامات کنونی و پیشین، نخبگان فکری و دانشگاهی کشورهای متبوع شان را با شورا تسهیل کنند.

در ابتدای این جلسه، لئو بوکارای، سفیر واتیکان در جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از سفیران حاضر در جلسه با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز دیپلماسی نقش مهمی را در جهان ایفا می کند. اکنون زمان ساخت دیوار نیست، بلکه باید بین کشورها پل ساخت.

وی افزود: کشورهای غربی مایل به روابط خوب با ایران هستند، زیرا به نقش مهم ایران در منطقه آگاهند.