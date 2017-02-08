مرتضی کرمانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر تراکتور در هفته بیستم لیگ برتر گفت: پرسپولیس با این پیروزی گام بزرگی برای قهرمانی برداشت و این تیم با این اختلاف امتیاز می تواند چند بازی مانده به پایان فصل قهرمان شود.

مهاجم پیشین پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران افزود: تراکتور درست است که مثل همیشه نبود اما پرسپولیس توانست بازی خوبی را ارائه دهد و گل دقیقهدوم هم برای این تیم مفید بود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با دربی هشتاد و چهارم تصریح کرد: به هر حال شرایط دربی با سایر مسابقات فرق می کند و نباید این فکر را کرد که چون استقلال در جدول جایگاهش پایین تر است تیم ضعیف تری است.

وی خاطرنشان کرد: استقلال در چند بازی گذشته اش در لیگ پیروزی های خوبی به دست آورد و با پیروزی برابر السد از روحیه بالایی برخوردار شد اما بازیکنان پرسپولیس نباید دچار غرور کاذب شوند. اگر این موضوع پیش نیاید، پرسپولیس در دربی پیروز خواهد شد.

کرمانی مقدم در پایان در مورد غیبت کامیابی نیا تصریح کرد: پرسپولیس یکی از بهترین بازیکنانش را از دست داد و ممکن است در دربی به خاطر غیبت او به مشکل بخورد اما بازیکنان خیلی خوبی دارد که می توانند جایگزین کمال شود. ماهینی خصوصیات بازی در پست هافبک دفاعی را دارد و می تواند به خوبی از عهده این کار بر بیاید.