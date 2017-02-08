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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آفتی که باعث شکست پرسپولیس در دربی می‌شود/ غیبت کمال دردسرساز است

آفتی که باعث شکست پرسپولیس در دربی می‌شود/ غیبت کمال دردسرساز است

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد اگر بازیکنان این تیم دچار غرور نشوند و بازی همیشگی خود را در دستور کارشان قرار دهند می توانند استقلال را شکست دهند.

مرتضی کرمانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر تراکتور در هفته بیستم لیگ برتر گفت: پرسپولیس با این پیروزی گام بزرگی برای قهرمانی برداشت و این تیم با این اختلاف امتیاز می تواند چند بازی مانده به پایان فصل قهرمان شود.

مهاجم پیشین پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران افزود: تراکتور درست است که مثل همیشه نبود اما پرسپولیس توانست بازی خوبی را ارائه دهد و گل دقیقهدوم هم برای این تیم مفید بود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با دربی هشتاد و چهارم تصریح کرد: به هر حال شرایط دربی با سایر مسابقات فرق می کند و نباید این فکر را کرد که چون استقلال در جدول جایگاهش پایین تر است تیم ضعیف تری است.

وی خاطرنشان کرد: استقلال در چند بازی گذشته اش در لیگ پیروزی های خوبی به دست آورد و با پیروزی برابر السد از روحیه بالایی برخوردار شد اما بازیکنان پرسپولیس نباید دچار غرور کاذب شوند. اگر این موضوع پیش نیاید، پرسپولیس در دربی پیروز خواهد شد.

کرمانی مقدم در پایان در مورد غیبت کامیابی نیا تصریح کرد: پرسپولیس یکی از بهترین بازیکنانش را از دست داد و ممکن است در دربی به خاطر غیبت او به مشکل بخورد اما بازیکنان خیلی خوبی دارد که می توانند جایگزین کمال شود. ماهینی خصوصیات بازی در پست هافبک دفاعی را دارد و می تواند به خوبی از عهده این کار بر بیاید.

کد مطلب 3900067

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    نظرات

    • دردو IR ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
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      استقلال ضعیف هست استقلال بهترین تیم اسیایی ایرانی هست
    • فوتبال دوست IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
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      با سلام.تیم پرسپولیس ،متکی به شخص نیست.در حال حاضر هم تیم استقلال، تیم نیست.شکست تیم اسد هم بخاطر برتری فنی استقلال نبود. نتیجه پنالتی هم شانسی است.

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