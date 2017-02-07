به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان با بیان اینکه برای افزایش صادرات باید حمایت از صادرکنندگان مورد توجه مسئولان قرار گیرد، ابراز داشت: در راستای افزایش رونق اقتصادی دولت باید کاملا این موضوع را درک کند که صادرکننده در تجارت قطعا با مشکلاتی روبرو است که به تنهایی قادر به برطرف کردن آن نیست لذا سیاست دولت در راستای حمایت از صادر کننده ها بر تغییر ماموریت سفارت خانه ها است که به منظور تسهیل مراودات تجاری هماهنگی های لازم انجام شود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که صادرکننده را با بحران مواجه می کند وجود عاملی به نام تعرفه است که برای رفع این معضل به دنبال انعقاد موافقت نامه تجاری ترجیحی هستیم تا بتوانیم با کاهش تعرفه ها بخشی از مشکل صادر کننده ها را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه متاسفانه محوریت برنامه ها برای واردات تنظیم شده است نه صادرات، ابراز داشت: واردات مانند یک اتوبانی است که اقدامات سریع و با سرعت فزاینده ای رو به رشد پیش می رود و از سوی دیگر همه ارگان ها و نهادهای مربوط به گمرک، بانک ها و حمل و نقل ارزیابی عملکرد بر اساس واردات تنظیم شده که این مهم ترین چالش پیش رو باعث شد تا صادرات در گذر از جاده پر پیچ و خمی با چالش و سختی توام باشد که تا حدودی این مشکل با برنامه جامع و مدون تا حدودی برطرف شده است.

واعظی یکی از عواملی که به صادرات کمک می کند را بازاریابی و شناختن بازار هدف ذکر کرد و گفت: در این مورد ضعف های جدی در دولت وجود دارد که باید بخشی از آن از طریق سفارت خانه ها و بخشی دیگر از سوی صادر کنندگان رفع شود.

وی افزود: قیمت حمل و نقل در صادرات از جمله مواردی است که باید برای صادرکننده توجیه پذیر باشد که افزایش قیمت حمل و نقل خلاف و هنوز در هیئت دولت به تصویب نرسیده است که در این بین معتقدیم راه اندازی و گسترش حمل و نقل ریلی می تواند در این بخش کمک شایانی به صادرات کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین ابراز داشت: یکی از مشکلاتی که در رابطه با صادرات و واردات وجود دارد قیمت تمام شده کالا است که متاسفانه دیده می شود کالای ایرانی در داخل کشور بسیار گران تر از دیگران کشورها عرضه می شود که باید در این بین تدبیری اندیشه شود.

واعظی از بانک ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان نام برد و ادامه داد: به منظور حل این مشکل بیش از ۲۵۰ بانک کشور های خارجی با ایران قرار داد دارند که خوشبختانه این رقم رو به رشد بوده ودر حال حاضر ۷۰۰ رابطه کارگزاری نیز انجام شده است.

وی افزود: یکی از عواملی که به صادرات کمک می کند ارائه کالای با کیفیت است چرا که معتقدیم خود کالا باید معرف محصول باشد و واردکننده را به جذب صادرکننده داخل ایران ترغیب کند و اگر این مهم محقق شد می توان گفت که در امر صادرات موفق عمل کردیم.